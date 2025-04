Apetyt na dania z grzybów nie słabnie, dlatego należy uważnie podchodzić do zakupów od tzw. grzybiarzy, którzy myślą jedynie o zarobku. w Poznaniu zmarły 4 osoby, które kupiły od sprzedawcy na targu „kanie”. W rzeczywistości były to muchomory.

Zatrucie grzybami ma wyjątkowo perfidny przebieg - po kilku godzinach żołądkowo-jelitowej katorgi ofiara muchomora myśli, że dolegliwości przeszły. w rzeczywistości trująca substancja zajmuje kolejne komórki organizmu. Pacjent umiera po ok. 2 dobach od skosztowania trującego grzyba, którego podobno są w stanie rozpoznać nawet dzieci. Czy na pewno?

W social mediach pojawiła się informacja o zgonie 4 mieszkańców Poznania, które zaufały sprzedawcy grzybów i bezwiednie kupili od niego „świeżo zebrane kanie”. W rzeczywistości były to dorodne muchomory sromotnikowe. Wielu dorosłych wciąż kojarzy nazwę „muchomor” jedynie z czerwonym kapeluszem w białe kropki i darzy zbyt dużym zaufaniem przydrożnych handlarzy. Młode muchomory sromotnikowe przypominają wyglądem inne jadalne grzyby. Mogą być pomylone m.in. z gąską zieloną, gołąbkiem zielonkawym czy nawet czubajką kanią.

Nowe informacje w sprawie z Wrzesni. Grzybiarz twierdzi, że zbierał z kolegą gąski zielonki. To co zebrali rano dali dwóm siostrom. Popołudniowy zbiór sprzedali 70 latce i jej synowi. Obaj także jedli grzyby. Po przesłuchaniu zwolnieni. Akta idą do Prokuratury. pic.twitter.com/OW6VbeKxa8 — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) October 2, 2020

Grzybiarz twierdzi, że zbierał z kolegą gąski zielonki. To co zebrali rano dali dwóm siostrom. Popołudniowy zbiór sprzedali 70 latce i jej synowi. Obaj także jedli grzyby. Po przesłuchaniu zwolnieni. Akta idą do Prokuratury

- czytamy na Twitterze rzecznika prasowego poznańskiej policji.