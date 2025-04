Zanim udasz się z koszykiem na grzyby pamiętaj o kilku istotnych wskazówkach zbierania grzybów i zapoznaj z nimi każdego z domowników. Mogą uchronić was przed utratą zdrowia, a nawet życia.

Ubierz się odpowiednio i uprzedź innych o wyjściu do lasu

Brzmi jak przestroga nadopiekuńczej mamy? Nic z tych rzeczy. Większość podekscytowanych na myśl o gigantycznym zbiorze grzybiarzy-amatorów zapomina o tym, że las to nie centrum handlowe. Nie idź na grzyby w adidasach czy lekkiej kurtce, a pamiętaj o odpowiednim odzieniu: załóż kalosze z antypoślizgową podeszwą i ubierz się warstwowo, nie zapominając o kurtce z kapturem (zapomnij o parasolce).

Zadbaj o to, by bateria w telefonie była naładowana lub weź power bank. Pamiętaj też o podręcznej apteczce, przekąskach i napojach zwłaszcza, jeśli wyprawa ma trwać kilka godzin. Jeśli wybierasz się do mało znanego ci lasu, poinformuj osoby z bliskiego otoczenia, że wybierasz się na grzyby, tym bardziej jeśli idziesz z osobą starszą czy dzieckiem. Niektórzy polecają umieścić w kieszeni dziecka lokalizator GPS.

Zbieraj tylko znane ci grzyby

Ta zasada jest stara jak świat, ale powtarzana na okrągło: wciąż na oddziały ratunkowe trafiają „doświadczeni” grzybiarze, którzy zbierają grzyby od lat, a jednak leśna flora ich zaskoczyła. Nie wstydź się zainwestowania w atlas grzybów - jadalne i trujące okazy naprawdę łatwo pomylić.

Nie próbuj grzybów podczas grzybobrania

Ileż to razy słyszałaś lub sama sprawdzałaś, czy grzyb jest gorzki czy nie? To złudna metoda zbieracza: nawet trujące grzyby potrafią mieć przyjemny posmak i zapach. Może zdarzyć się tak, że nawet znikoma ilość trującej substancji, która trafi do organizmu, wywoła w najlepszym przypadku jedynie mdłości czy gorsze samopoczucie, a najgorszym - zatrucie grzybami lub śmierć.

Zbieraj grzyby rurkowe, nie blaszkowe

Gdy sięgasz po grzyba zwróć uwagę co dany okaz skrywa pod kapeluszem: rurki czy blaszki? Te pierwsze posiada znakomita większość jadalnych grzybów (wyjątek: borowik szatański), a te drugie wymagają często oka specjalisty. Jako początkujący grzybiarz nie spoglądaj łakomym wzrokiem w kierunku dużych okazów blaszkowych, a jeśli już cieszy cię takie znalezisko - odwiedź leśnika lub kogoś, kto zna się na grzybach lepiej od ciebie.

Borowik szatański, fot. Adobe Stock

Nie zbieraj młodziutkich grzybów

Czyli tych, które są dopiero w początkowej fazie wzrostu. Tylko dobrze wykształcone i dorodne egzemplarze dają pewność, że wiesz, co to za grzyb. Młode osobniki są nie do końca rozwinięte, przez co można pomylić je z trującymi kuzynami.

