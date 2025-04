Wstępne czyszczenie grzybów przeprowadź już w lesie: do koszyka nie zabieraj przyklejonych liści, gałązek, mchu. Podpowiadamy jak obierać grzyby, kiedy to robić i dlaczego czyszczenie grzybów najlepiej robić w rękawiczkach.

Spis treści:

Jak oczyścić grzyby zebrane w lesie krok po kroku?

Sprawdź, czy grzyb jest zdrowy. Jeśli widzisz pleśń, wyrzuć. Oczyść nóżki i kapelusze grzybów. Niektórym grzybom (np. prawdziwkom i koźlakom) trzeba zeskrobać skórkę z nóżek. Zdejmij liście, gałązki i piasek z kapeluszy grzybów. Włóż grzyby do miski z zimną wodą. W ten sposób łatwo pozbędziesz się małych nieczystości. Posegreguj grzyby na małe i duże, przeznaczone do suszenia, marynowania i na sos.

W pierwszej kolejności należy sprawdzać, czy grzyb jest zdrowy. Jeśli zauważysz jakiekolwiek dziurki lub spleśniałe fragmenty, wyrzuć je. Nasze babcie robaczywe prawdziwki wkładały do gorącego piecyka lub kładły na gorącej kuchni, tak aby robaki uciekły pod wpływem ciepła. Jednak nie stosuj tej przestarzałej metody. Chyba, że naprawdę lubisz jeść grzyby z robakami.

Grzybom oczyść nóżki i kapelusze. Skórkę z nóżek zeskrob delikatnie czerwoniakom, prawdziwkom i koźlakom, u reszty grzybów jest to niekonieczne. Z kapeluszy zdejmij liście i patyczki, usuń piasek. Jeśli piasek lub ziemię bardzo trudno usunąć, pomóc może moczenie w zimnej wodzie z dodatkiem soli.

Wszystkie grzyby włóż do miski i zalej wodą, pozwoli to na usunięcie ziarenek piasku i małych patyczków lub igiełek.

Kiedy grzyby są już wstępnie oczyszczone, możesz je posegregować. Łącz duże grzyby z dużymi, a małe z małymi. Oddzielnie odłóż grzyby do suszenia, oddzielnie te przeznaczone na grzyby w occie czy inne przetwory z grzybów.

Obieranie grzybów zaczyna się od nóżki. Trzonek grzyba należy oskrobać.

Nie wszystkie gatunki trzeba obierać, ale koniecznie trzeba to zrobić np. w przypadku maślaków. Jak obierać maślaki i inne grzyby ze skórki? Wystarczy mały nożyk, którym podważysz skórkę kapelusza przy krawędzi.

W przypadku delikatnych grzybów, jeśli zamierzasz przeznaczyć je do mrożenia lub do suszenia, wystarczy przetrzeć skórkę wilgotną szmatką. Większe zabrudzenia zeskrob nożykiem.

Zacznij myśleć o tym już w lesie. Nie wrzucaj do koszyka lub wiaderka grzybów z korzonkami. Zabierz ze sobą mały nożyk i odcinaj je. Sprawdzaj przy okazji, czy grzyby są zdrowe. Robaczywe okazy zostaw w lesie. Miło jest oczywiście przynieść do domu pełen kosz, ale po co ci grzyby, które i tak wyrzucisz?

Gdy przyniesiesz do domu zbiory od razu zacznij je przebierać. Czyszczenie grzybów należy rozpocząć najpóźniej w ciągu 2 godzin od przyniesienia z lasu.

Jeśli pozostawisz je na kilka godzin, trudniej będzie ci usunąć z nich listki i piasek, a poza tym robaki zamieszkujące jeden grzyb, mogą przewędrować na inny.

Grzyby brudzą dłonie brązową mazią, którą potem trudno zmyć. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie zaopatrzenie się w gumowe rękawiczki, odpowiednie do wszelkich robót w kuchni, podczas których mamy kontakt z żywnością.

Nigdy nie używaj lateksowych rękawiczek do czyszczenia grzybów.

Do marynowania najlepiej nadają się malutkie grzybki (czerwoniaki, kurki, prawdziwki, młode maślaki, opieńki i ewentualnie podgrzybki).

Ususzyć możesz średniej wielkości grzyby o dosyć zwartej strukturze (ciężko będzie ci ususzyć grzyby nasączone wodą).

Do gotowania przeznacz grzyby duże. Pokrój je na mniejsze części. Najlepsze na zupę lub sos będą maślaki, które są jednymi z najsmaczniejszych grzybów.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Katarzyny Majkowskiej. Pierwotnie został opublikowany 02.08.2011.

