Kiedyś używane w magazynach, teraz wchodzą na salony. Kupisz je w Jysk i IKEA za mniej niż 22 zł

Składany kosz to jeden z najpraktyczniejszych dodatków do domu. Pochowasz w nich wszystkie potrzebne drobiazgi, a gdy przestanie ci być potrzebny, schowasz na płasko do szafki.