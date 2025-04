JYSK przecenił bestsellerowy produkt: pojemnik BJORK kosztuje teraz 6,50 zł i wpisuje się w trend kupowania rzeczy pochodzących z ekologicznych upraw lub z recyclingu.

Pojemnik BJORK na przecenie

Instagramowiczki pokochały go za estetyczny i naturalny look, matki za praktyczne zapięcie, które pozwala małym dłoniom łatwo go otworzyć i przechowywać w nim kredki. Mowa o małym pojemniku wykonanym z szarego, recyclingowanego papieru, którego pozornie skromne wymiary potrafią zmieścić sporą ilość drobiazgów.

Pudełko ma 8 cm wysokości, 28 cm szerokości i 17 cm długości co sprawia, że łatwo można ustawić go na półce czy ustawić w kolumnie przy biurku.

fot. Pojemnik BJORK duży/Materiały prasowe

Pojemnik BJORK w regularnej cenie kosztuje 8,95 zł. Występuje także w większym rozmiarze: 40 cm x 30cm x 18 cm - jego cena została obniżona o 25% i kosztuje teraz 20 zł. Warto połączyć je i zastosować w domowym biurze, pokoju dziecka czy innym miejscu, w którym nie ma dostępu do wilgoci. Papierowe pudełko, choć wpisuje się we wnętrzarskie trendy na 2021 rok, to jednak mimo wielu zalet, nie jest wodoszczelne.

