Poszczególne kraje ogłaszają terminy otwarcia granic, głównie z myślą o turystach. A wybierając się w tym roku na urlop, musisz brać pod uwagę aktualne ograniczenia. To ważne, czy po przylocie na miejsce nie będzie obowiązywać kwarantanna, bo wówczas trudno mówić o wypoczynku na plaży.

Kiedy zostaną otwarte polskie granice? Już wiadomo, że w maju nie polecimy na urlop, a co z kolejnymi miesiącami?

Ostatnio na temat wakacji za granicą wypowiadał się prezydent Andrzej Duda. Stwierdził wówczas, że nie wiadomo czy wakacje za granicą będą możliwe i poleca wybrać wypoczynek w kraju. Jedną z propozycji rządu, która ma przekonać do takiego spędzenia wakacji, jest wprowadzenie bonu turystycznego 1000+ dla pracowników etatowych, którzy zdecydują się spędzić wakacje w Polsce.

Dziś na antenie Radia Zet możliwą datę otwarcia granic polskich i europejskich podała wiceminister Jadwiga Emilewicz:

Na pewno nie wcześniej niż połowa czerwca, i to także będzie zależało od tego ile będzie przypadków zachorowań w Polsce i ile będzie u naszych sąsiadów. To o czym możemy powiedzieć, to że zależałoby nam bardzo na tym, aby w sytuacji, w której epidemia jest opanowana, wskaźnik R czyli liczba emisji tzw. poziomej jest na poziomie poniżej 1 (...) wówczas chcielibyśmy te granice otworzyć.

- powiedziała wiceminister Jadwiga Emilewicz.