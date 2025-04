Podobnie jak rowerzyści, którzy średnio tolerują obecność pieszych na ścieżkach rowerowych, tak piesi mają podobne odczucia w stosunku do rowerzystów. Tylko czy rowerzysta może jechać po chodniku? A jeśli tak, to kiedy?

Reklama

Kiedy rowerzysta może jechać po chodniku?

Ścieżek rowerowych w wielu miastach wciąż jest jak na lekarstwo, a jazda rowerem po ulicy bywa niebezpieczna, zwłaszcza, gdy ruch jest duży, a po tej samej drodze mogą poruszać się także pojazdy ciężarowe. Nic dziwnego, że wielu rowerzystów zamiast jechać ulicą, decyduje się na jazdę rowerem po chodniku.

Czy jazda rowerem po chodniku może skończyć się mandatem? Owszem. Są jednak wyjątki. Zobacz kiedy jazda rowerem po chodniku jest dozwolona w świetle przepisów prawa:

gdy szerokość chodnika wyznaczonego wzdłuż drogi, po której można jechać z prędkością większą niż 50km/h, wynosi co najmniej 2 metry,

gdy pod opieką rowerzysty jest (także kierujące rowerem) dziecko poniżej 10 roku życia,

gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty (gdy pada śnieg, jest ślisko, jest mgła).

Jazda rowerem po chodniku - ważne zasady

Pamiętaj, że jadąc rowerem po chodniku, jesteś tam tylko gościem. Chodnik jest przeznaczony dla ruchu pieszego, zatem musisz jechać wolniej i zachować ostrożność.

Pamiętaj, że przemierzając przejście dla pieszych, należy zejść z roweru i przeprowadzić go po zebrze. Jadąc po chodniku od zmierzchu do świtu, obowiązkowo powinnaś włączyć oświetlenie rowerowe. Przepisy w tej kwestii są jasne i nie jest istotne to, po jakim trakcie się poruszasz.

Gdy jadąc po chodniku dojedziesz do ścieżki rowerowej, masz obowiązek zjechać z chodnika i poruszać się dalej po ścieżce rowerowej. Wyjątkiem są tutaj sytuacje, gdy pod twoją opieką jest dziecko - dzieci do lat 10 nie powinny korzystać ze ścieżki rowerowej, ale właśnie z chodnika.

Jazda rowerem po chodniku - kary

Jazda rowerem po chodniku może zakończyć się mandatem. Zazwyczaj rzadko ma to miejsce, jednak w przypadku, gdy takie działanie jest nieuzasadnione (np. brak trudnych warunków pogodowych) możesz otrzymać mandat w wysokości 50 zł.

Kara za przejechanie na rowerze po zebrze dla pieszych może być wyższa i wynieść nawet 200 zł.

Pamiętaj również, że jazda rowerem po alkoholu jest wykroczeniem, za które też przewidziano kary.

Reklama

Czytaj więcej na temat jazdy na rowerze:

Aplikacja na rower - które aplikacje rowerowe są warte uwagi?

Jak przygotować rower do sezonu?

Jazda na rowerze - efekty po miesiącu jazdy