Z pewnością słyszałaś o aplikacji Endomondo, z której chętnie korzystali cykliści i biegacze. Z końcem 2020 roku zniknęła z rynku. Nie martw się jednak, bo aplikacje rowerowe to dość liczna grupa narzędzi i z pewnością znajdziesz taką, która spełni twoje oczekiwania.

Reklama

Spis treści:

To aplikacja na rower najbardziej zbliżona do znanego Endomondo. Co więcej, daje możliwości, których próżno było szukać we wspomnianym klasyku - mowa chociażby o rozbudowanych statystykach, które docenią rowerzyści.

Strava wykorzystuje technologię Google Maps i korzysta z GPS-a. Można korzystać z niej w wersji darmowej i premium (płatnej). Już darmowa wersja posiada wiele przydatnych funkcji:

mierzenie czasu treningu,

pomiar prędkości,

rejestrowanie trasy,

obserwowanie aktywności znajomych.

Dodatkowe, ciekawe funkcje to m.in. możliwość podejrzenia, ilu rowerzystów podąża tą samą drogą, którą przemierzasz ty. W opcji płatnej (miesięczny koszt to około 20 zł) możesz wirtualnie ścigać się z innymi, pokonując te same segmenty.

Całość przebytej trasy przedstawiona jest w formie czytelnej mapy. Dzięki tej aplikacji na rower dowiesz się więcej na temat drogi, jaką przebyłaś (sprawdzisz nachylenie, najwyższe punkty). Aplikacja rowerowa jest dostępna dla posiadaczy urządzeń z systemem Android i iOS.

Exa Bike Tracker to kolejna aplikacja na rower i nie tylko. Korzystać mogą z niej także biegacze, jeśli masz rower elektryczny, także docenisz jej funkcje, bo nic nie stoi na przeszkodzie, by monitorować osiągi, jakie pokonujesz ze wspomaganiem.

Aplikacja rowerowa korzysta z GPS-a i zaznacza trasy na mapie. Planowanie tras jest proste i intuicyjne, aplikacja posiada 2 motywy kolorystyczne (jasny i ciemny).

Nie zabrakło w niej tak przydatnych i oczywistych z punktu widzenia rowerzysty funkcji:

mierzenie i rejestrowanie odległości tras,

monitoring wysokości i analiza trudności trasy,

pomiar i rejestrowanie prędkości,

tempo jazdy, nachylenie, czas jazdy.

Aplikacja na rower przyda ci się także wtedy, gdy chcesz dowiedzieć się ile kalorii spalasz podczas jazdy na rowerze. W takie parametry wgląd masz na bieżąco.

Co ważne, podczas jazdy nie musisz mieć stałego dostępu do internetu mobilnego. Swoje wyniki możesz porównać ze znajomymi, a na mapie znajdziesz wiele interesujących tras rowerowych, a także atrakcji turystycznych w pobliżu.

EXA Bike Tracker to aplikacja rowerowa, którą docenią także cykliści traktujący jazdę na rowerze nie tylko jako sport i zdrową dawkę ruchu, lecz także sposób na odkrywanie ciekawych miejsc.

fot. Adobe Stock

By korzystać z aplikacji wystarczy smartfon z Androidem lub zegarek z Wear OS by Google. Google Fit to niezwykle prosta aplikacja, bardzo uniwersalna, ponieważ możesz z nią monitorować niemal każdy rodzaj aktywności fizycznej.

Doskonale sprawdzi się także podczas jazdy na rowerze. Dowiesz się:

ile kalorii spalasz podczas treningu,

jakie masz tętno,

jaka jest twoja prędkość (analiza najwyższej prędkości podczas jazdy).

W aplikacji możesz podejrzeć pokonaną trasę a także łatwo monitorować postępy. Sama ustalasz cel treningowy, jaki chcesz osiągnąć. Dostęp do statystyk masz w każdym miejscu i o każdej porze.

Google Fit to także przydatna aplikacja do odchudzania - wystarczy wprowadzić dane dot. wagi i wzrostu, by wyliczyć BMI i dowiedzieć się, czy waga spada, a treningi przynoszą zamierzone efekty. W końcu efekty jazdy na rowerze to nie tylko przyjemność z podróżowania na dwóch kółkach.

Aplikacje rowerowe mogą spełniać także inne, równie ważne funkcje. By w trakcie jazdy, gdy w rowerze coś się zepsuje, nie trzeba było przeszukiwać połowy internetu, można skorzystać z zasobów aplikacji Bike Repair.

To typowa aplikacja na rower, w której znajdziesz instrukcje podstawowych napraw. W razie awarii będziesz wiedziała jak wymienić daną część (o ile oczywiście ją posiadasz). Aplikacja dostępna jest w 2 wersjach: podstawowej (darmowej) i płatnej (około 12 zł). Jak łatwo wywnioskować, płatna wersja zawiera więcej porad i instrukcji.

Wadą tej aplikacji rowerowej może być fakt, że jest dostępna wyłącznie w j. angielskim, co w przypadku bardziej skomplikowanych napraw może stanowić problem. Plusem jest za to duża ilość zdjęć instruktażowych, co zwiększa czytelność porad.

Aplikacja na rower Naviki to połączenie mobilnej wersji ze stroną internetową, za pomocą której jeszcze przed jazdą możesz zaplanować interesującą trasę.

Dzięki aplikacji możesz stworzyć obszerną bazę tras, które następnie możesz łączyć, modyfikować, powtarzać.

Naviki działa także w trybie offline, posiada mówione instrukcje i wyraźne, duże strzałki, dzięki czemu korzystanie z niej podczas jazdy jest bardzo wygodne.

Aplikacja rowerowa zawiera wiele różnych tras oraz bazę ciekawych miejsc do odwiedzenia. Jej zaletą może być fakt, że to aplikacja napisana po polsku, przez co jest jeszcze łatwiejsza w odbiorze.

Gdy zboczysz z trasy, aplikacja szybko wytyczy nową, byś mogła wrócić na szlak i dotrzeć do celu.

Bogata baza górskich ścieżek rowerowych posiada dziesiątki tysięcy zarejestrowanych tras. Tę aplikację rowerową współtworzą jej użytkownicy. Ścieżki są następnie poddawane moderacji, a dopiero później publikowane.

Mapy i informacje dostępne są w trybie offline, zatem sprawdzą się także podczas pokonywania szlaków, na których próżno szukać zasięgu. Jeśli rower górski to twój ulubiony środek lokomocji, zdecydowanie powinnaś zainteresować się tą aplikacją.

Dzięki niej zawsze będziesz na bieżąco i nie trafisz na ścieżkę, która czasowo nie jest dostępna.

Minusem tej aplikacji na rower może być fakt, że choć kilometrów tras są tysiące, a baza obejmuje ponad połowę krajów na świecie, w Polsce dodanych do bazy ścieżek nie ma aż tak wiele. Plusem na pewno jest to, że ich liczba rośnie, a dzięki poziomowi trudności można wybrać odpowiednią dla siebie.

fot. Adobe Stock

Ta aplikacja na rower przyda ci się, gdy potrzebujesz wyjątkowo dokładnej mapy terenowej. Darmowa nawigacja działa nawet bez dostępu do internetu, sprawdzi się zatem w każdych warunkach.

Dzięki OSMAnd samodzielnie zaplanujesz trasę, zahaczając o ważne punkty - przystanki w interesujących cię miejscach. Sama wybierzesz, po jakiej nawierzchni chcesz się poruszać i czy wolisz omijać główne trakty.

Aplikacja rowerowa dostępna jest w wersji darmowej i płatnej. Płatna wersja ma oczywiście więcej udogodnień dla użytkowników.

Na pewno znasz ją, a być może często korzystasz, prowadząc samochód. Wystarczy przełączyć środek lokomocji na rower, by szybko obliczyć, ile zajmie ci dojazd do celu.

Choć Google Maps to jedna z lepszych nawigacji na rynku, nie wszystkich wymagań rowerzystów. Nie została stworzona po to, by monitorować treningi cyklistów, ale ułatwiać przemieszczanie się w przestrzeni. Nie jest to więc typowa aplikacja na rower.

Reklama

Czytaj więcej o rowerach:

Jazda rowerem po alkoholu - przepisy

Oświetlenie rowerowe - przepisy

Jak przygotować rower do sezonu?