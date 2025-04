Jazda na rowerze to nie tylko sposób spędzania wolnego czasu i dojazd do celu. Efekty jazdy na rowerze to także smukła sylwetka, mocne uda, zgrabna pupa i dotlenienie organizmu.

Reklama

Spis treści:

Jazda na rowerze wpływa na kształtowanie nóg i pupy. Dzięki niej poprawiasz pracę całego organizmu, zwiększasz wydolność układu krążenia i oddechowego, co przyspiesza pojawienie się pierwszych efektów. Korzystanie z roweru na co dzień jest doskonałym uzupełnieniem planu ćwiczeń.

Jazda na rowerze to również wspaniała rozrywka i sposób na spędzenie czasu. Zdaniem specjalistów świetnie dotlenia organizm. Dzięki temu serce pracuje lepiej, pompuje więcej tlenu do komórek ciała. W ten sposób poprawiona wydolność podnosi ogólną sprawność fizyczną, a za tym w parze idzie poprawa samopoczucia i zwiększenie energii życiowej.

Podczas jazdy na rowerze podnosi się poziom endorfin, zwiększa się pojemność płuc, a zmniejsza - stres.

Jazda na rowerze chroni również przed miażdżycą i pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu. Jeśli boisz się żylaków na nogach, pedałowanie i ciągła aktywność nóg wzmaga przepływ krwi w łydkach, co przeciwdziała zakrzepom w żyłach.

Jeżdżąc na rowerze codziennie, pokonując 30 kilometrów, możesz spalić nawet 1000 kcal. Zależy to oczywiście nie tylko od dystansu i czasu, ale także od twojej masy ciała i siły, jaką musisz włożyć w pedałowanie.

Licząc jeden trening dziennie w ciągu tygodnia możesz spalić 7000 kcal, czyli zrzucić 1 kilogram. W ciągu miesiąca możesz schudnąć nawet... 4 kg.

Podczas 1h intensywnego treningu wykonujesz około 4000 obrotów i spalasz nawet 600 kalorii, a dzięki temu, że na rowerze odciążasz stawy kolanowe oraz kręgosłup, możesz jeździć dłużej niż np. biegać. To oznacza więcej spalonych kalorii.

Nowe buty, torebka a może sukienka? Wszystko to możesz kupić taniej, wejdź na stronę Guess kupony rabatowe

Najlepsze rezultaty osiągniesz jeżdżąc na rowerze 3-4 razy w tygodniu. Dzięki temu organizm ma czas na regenerację. Jeżeli chcesz zrzucić kilogramy, musisz wiedzieć, że przejażdżka krótsza niż pół godziny nie przyniesie żadnych efektów. Dopiero po 30 minutach podnosi się temperatura ciała czy rozszerzają się naczynia krwionośne.

Każdą przejażdżkę zaczynaj od wolnego tempa, poświęcając kilkanaście minut na rozgrzewkę. Dopiero potem przyspiesz. Bardzo istotnym elementem odchudzania jest również… spanie! To właśnie podczas snu następuje wyrzut hormonów odpowiedzialnych za uwalnianie tłuszczu z komórek. Dlatego w procesie odchudzania ważny jest długi sen – zwłaszcza, że zrzucanie kilogramów wiąże się ze stresem. Zarówno fizycznym, jak i psychicznym.

fot. Adobe Stock

Regeneracji mięśni po wysiłku sportowym sprzyja także przekąska po treningu. Dostarczając organizmowi posiłek zaraz po przejażdżce, wykorzystujesz moment, gdy wchłanianie węglowodanów jest największe. Zapewniasz w ten sposób organizmowi szybkie uzupełnienie glikogenu, które wykorzystane zostaną do odbudowy zapasu „paliwa” w twoich mięśniach.

Jak jeździć na rowerze?

Ilość spalanych kalorii i efekty odchudzania zależą od sposobu, w jaki będziesz poruszać się na rowerze. Najlepsze rezultaty przyniesie lekki wysiłek rozłożony w długim okresie czasu. Jeżeli zależy ci na odchudzaniu jedź wolno, ale długo – od 2 do 5 h.

Pamiętaj, żeby podczas wycieczek dostarczać organizmowi dużą dawkę płynów, czyli ok. 0,7-1,0 l na godzinę. Ten typ jazdy powoduje przestawienie się organizmu na ciągły proces przemian tłuszczowych, a więc wykorzystywanie energii ze znajdującego się w organizmie tłuszczu.

Skutkiem jest mniejsze zapotrzebowanie na węglowodany, mniejsze poczucie głodu i ustabilizowanie poziomu insuliny we krwi. Oprócz spalania zmniejszasz więc chęć sięgnięcia po słodycze.

1. Przestrzegaj przepisów prawa

Na drodze obowiązują przepisy prawa. Nawet jeśli nie masz prawa jazdy, twoim obowiązkiem jest znać podstawowe znaki i zasady ruchu drogowego.

2. Bądź czujna

Na drodze jesteś bardziej narażona na niebezpieczeństwo niż kierowcy. Nie chroni cię ani karoseria, ani poduszki powietrzne. Co za tym idzie powinnaś stosować zasadę ograniczonego zaufania do innych użytkowników dróg.

3. Współpracuj z kierowcami

Jadąc na rowerze, jesteś współuczestnikiem ruchu drogowego. Gdy tylko jest to możliwe, z zachowaniem ostrożności ustępuj miejsca szybszym pojazdom.

4. Pamiętaj, że chodniki są dla pieszych

Wielu rowerzystów korzysta z chodników. Czasem podyktowane jest to brakiem przestrzeni dla rowerów i poczuciem bezpieczeństwa. Nawet jeśli jedziesz po chodniku to pamiętaj, że jesteś tam tylko gościem. Nie dzwoń, nie krzycz na pieszych, nie jedź z zawrotną prędkością i slalomem.

5. Pasy są miejscem również tylko dla pieszych

Niestety niektórzy cykliści nie zwracają na to uwagi. Przez pasy rower należy przeprowadzić. Zabronione jest przejeżdżanie przez zebry rowerem, a tym bardziej wjeżdżanie na nie z zawrotną prędkością.

Inaczej wygląda to w przypadku specjalnych pasów dla rowerzystów. Wówczas możesz przejechać, jeśli masz zielone światło.

fot. Adobe Stock

6. Korzystaj ze ścieżek rowerowych

Nie jest ich dużo, ale gdy już są - korzystaj właśnie z nich. Można na nich bezpiecznie przejeżdżać przez skrzyżowania.

7. Pamiętaj o kasku

Wybór kasków rowerowych jest tak duży, że naprawdę znajdziesz taki, który zwiększy twoje bezpieczeństwo, jednocześnie prezentując się modnie.

8. Bądź widoczna i przewidywalna

Zaznaczaj swoją obecność na drodze - oprócz obowiązkowego oświetlenia, zadbaj o widoczny strój i odblaski. Zawsze sygnalizuj zmianę kierunku jazdy, włączanie się do ruchu czy omijanie przeszkód. Im bardziej cię widać, tym lepiej.

9. Ubezpiecz się

Mimo szczerych chęci, nie wszystkie sytuacje na drodze da się przewidzieć. Czasem wystarczy chwila nieuwagi innego użytkownika drogi, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Co w takiej sytuacji? Wiele firm ubezpieczeniowych w swojej ofercie posiada ubezpieczenia OC, które w razie szkody podczas jazdy na rowerze gwarantuje pomoc.

10. Nie blokuj drogi

Zatrzymując się na drodze, czy na ścieżce rowerowej, nie rób tego gwałtownie i nie stawaj na środku. Nie pozwól, by inni musieli ostro hamować.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 27.02.2012.

Reklama

Czytaj więcej o jeździe na rowerze:

Jak wygląda jazda na rowerze elektrycznym?

Rowerek stacjonarny - efekty

Jaki rower górski do 2000 zł warto kupić?