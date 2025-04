Na pewno twój rower, niezależnie od tego, czy jest to rower górski, miejski czy rower crossowy, jest wyposażony w hamulce. Z pewnością wiesz, że to kluczowe wyposażenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Szkoda, że tak niewielu rowerzystów przywiązuje równie dużą wagę do oświetlenia. Jego brak może być katastrofalny w skutkach. A co na temat oświetlenia rowerowego mówią przepisy?

Kwestię obowiązkowego wyposażenia jednośladu w oświetlenie rowerowe, reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu z 06.06.2013 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia:

Rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone:1) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;2) z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Dz.U. 2013, poz. 951.