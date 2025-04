Lekarze traktują sport niemalże jako lekarstwo. Trudno się dziwić – aktywność fizyczna świetnie wpływa na układ kostny, oddechowy, sercowo-naczyniowy. Systematyczny i umiarkowany ruch zwiększa masę kostną, wzmacnia i uelastycznienia więzadła oraz torebki stawowe, poprawia pracę serca i obniża ciśnienie. Prowadzi także do zwiększenia wentylacji płuc i stymulacji układu odpornościowego. Doskonale wpływa także na wygląd – przyczynia się do przyspieszenia przemiany materii, utraty nadwagi, pięknie rzeźbi sylwetkę. Korzystnie działa także na emocje: łagodzi stany lękowe, wspomaga walce ze stresem, rozluźnia, poprawia pamięć i jakość snu. To jaki sport wybierzemy zależy od upodobań – przede wszystkim musi on sprawiać przyjemność i dawać satysfakcję. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, jeśli cierpimy na jakieś dolegliwości. Wtedy swoją decyzję trzeba dokładnie przemyśleć, a najlepiej skonsultować się z lekarzem. Żeby mieć jednak rozeznanie w rodzajach aktywności, przygotowaliśmy dla ciebie ściągawkę.

Nordic walking

Jest idealny dla osób, które do tej pory nie uprawiały żadnego sportu.

Plusy

poprawia kondycję

pomaga zrzucić zbędne kilogramy

zapewnia lepsze dotlenienie organizmu

zwiększa wydolność serca i układu krążenia.

Przeciwwskazania

choroby infekcyjne

gorączka

Potrzebne akcesoria

kije

rękawiczki

wygodne buty

Utrata kalorii

ok. 400/godz.

Spacer



To łagodna, niewymagająca forma ruchu, którą można uprawiać dosłownie zawsze i wszędzie.

Plusy

to sport dla każdego – nawet dla osób schorowanych

aktywizuje większość mięśni w naszym ciele

poprawia ogólną sprawność

Przeciwwskazania

choroby infekcyjne

Potrzebne akcesoria

brak

Utrata kalorii

ok. 300 kcal/godz.

Bieganie

Ten sport wciąga! Osoby, które zaczęły biegać twierdzą, że nie mogą żyć bez codziennej przebieżki.

Plusy

zapobiega chorobom układu krążenia

usprawnia pracę płuc

poprawia samopoczucie, zmniejsza stres

poprawia sprawność i kondycję

Przeciwwskazania

choroby stawów kolanowych

znaczna otyłość

Potrzebne akcesoria

buty sportowe

wygodny strój

Utrata kalorii

ok. 500 kcal/godz.

Jazda na rowerze

To świetne rozwiązanie szczególnie dla osób, które np. muszą dojeżdżać do pracy.

Plusy

poprawia wydolność serca

zapobiega żylakom

zapewnia lepsze dotlenienie organizmu

Przeciwwskazania

zmiany zwyrodnieniowe stawów

Potrzebne akcesoria

rower

kask

Utrata kalorii

ok. 500 kcal/godz.

Pływanie

Tego można się nauczyć w każdym wieku. Wystarczy znaleźć w sobie trochę odwagi.

Plusy

rozwija wszystkie partie mięśni

nie obciąża układu kostno-stawowego

relaksuje i rozluźnia

redukuje bóle kręgosłupa

Przeciwwskazania

przewlekłe schorzenia układu oddechowego, np. astma

Potrzebne akcesoria

kąpielówki

czepek

klapki

Utrata kalorii

500 kcal/godz.

Zumba

To idealna aktywność dla osób, które nie lubą monotonnych ćwiczeń.

Plusy

modeluje sylwetkę

poprawia nastrój

Przeciwwskazania

problemy ze stawami kolanowymi

znaczna otyłość

Potrzebne akcesoria

strój sportowy

wygodne buty

Utrata kalorii

