Nadciśnienie tętnicze nazywane jest cichym zabójcą, bo nie daje zazwyczaj objawów, a jest niebezpieczne dla zdrowia. Szacuje się, że cierpi na nie ok. 30% Polaków. Mało kto wie lub wierzy, że dieta faktycznie może rozprawić się z nadciśnieniem, a to prawda udowodniona wielokrotnie w badaniach.

Reklama

Dieta na nadciśnienie opiera się na warzywach i owocach. Dodatkowo trzeba jeść pełnoziarniste zboża, chude mięsa i tłuste ryby morskie przynajmniej 2 razy w tygodniu. Poznaj najważniejsze zasady jadłospisu, który pomoże ci obniżyć ciśnienie krwi.

Spis treści:

Szybki styl życia pełen stresów i przetworzonych produktów żywieniowych, sprzyja nadciśnieniu tętniczemu. Nadciśnienie występuje częściej u mężczyzn i osób predysponowanych genetycznie. Predyspozycje to jednak nie wyrok, jest wiele czynników występowania choroby nadciśnieniowej, na które faktycznie masz wpływ. To tak zwane modyfikowalne czynniki ryzyka nadciśnienia. Należą do nich:

stres,

otyłość,

siedzący tryb życia,

spożywanie alkoholu,

nadmierne spożycie soli,

palenie tytoniu,

nieprawidłowa dieta.

Okazuje się, że wprowadzając zmiany do swojego stylu życia, możesz realnie obniżyć ciśnienie krwi. Nie są to wcale niewielkie wartości. Badania wykazują, że:

Schudnięcie o ok. 5 % masy ciała (u otyłych) obniża ciśnienie o średnio 10 mm Hg.

(u otyłych) obniża ciśnienie o średnio 10 mm Hg. Siedzący tryb życia to ok. 20-50% większe ryzyko nadciśnienia. 30 minut ćwiczeń kilka razy w tygodniu to obniżenie ciśnienia skurczowego o ok. 5 mm Hg.

to obniżenie ciśnienia skurczowego o ok. 5 mm Hg. Obniżenie spożycia sodu (głównego składnika soli) powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego u każdego badanego, ale wielkości te są zmienne i zależą od wielu czynników.

Jeśli dowiesz się, jakie błędy żywieniowe powodują nadciśnienie, łatwiej skorygujesz swój jadłospis. Do żywieniowych czynników ryzyka nadciśnienia należą:

przejadanie się,

zbyt niskie spożycie zdrowych tłuszczów roślinnych np. oliwy z oliwek,

roślinnych np. oliwy z oliwek, nadmiar tłuszczów zwierzęcych (nasyconych) w diecie,

za dużo soli,

niskie spożycie warzyw i owoców bogatych w witaminy i minerały,

bogatych w witaminy i minerały, za niskie spożycie produktów zbożowych pełnoziarnistych,

za dużo cukrów prostych w diecie.

Najlepszą dietą na nadciśnienie okrzyknięto dietę DASH, czyli zmodyfikowaną wersję diety śródziemnomorskiej, z ograniczeniem sodu. Najważniejszą zasadą diety przy nadciśnieniu jest bowiem właśnie ograniczanie soli. To jednak nie wszystko, dieta na nadciśnienie ma kilka innych ważnych punktów i zasad.

Ogranicz spożycie soli, a zmniejszysz nadciśnienie

Naukowcy nie mają wątpliwości: wzrost spożycia sodu w diecie, to wzrost częstości występowania nadciśnienia. Ograniczenie spożycia soli do maksymalnie 6 g/ dzień, to warunek skutecznej terapii walczącej z nadciśnieniem tętniczym. Jak jeść mniej soli?

Po prostu nie dosalaj żadnych potraw.

Usuń solniczkę ze stołu.

Używaj więcej przypraw i ziół.

Przestaw się na sól potasową o obniżonej zawartości sodu.

Ogranicz żywność przetworzoną z dodatkiem soli.

Jedz więcej potasu: banany na nadciśnienie

Dieta bogata w potas pomaga w ograniczaniu nadciśnienia. Więcej potasu w diecie to niższe ciśnienie tętnicze.

W diecie na nadciśnienie zaleca się jedzenie co najmniej 3500 mg potasu dziennie. Duże znaczenie ma też stosunek sodu do potasu w diecie. Im więcej soli jesz, tym więcej potasu musisz spożywać, by neutralizować niekorzystny wpływ sodu na komórki.

Potas pomaga w nadciśnieniu, bo rozszerza naczynia krwionośne, poprawia tolerancję glukozy i zwiększa wzrost receptorów regulujących ciśnienie w tętnicach.

Najlepsze źródła potasu w diecie to na przykład:

suszone owoce,

ziemniaki,

pomidory i sok pomidorowy,

brukselka,

banany,

nasiona strączkowe,

nasiona słonecznika,

kakao,

zarodki pszenne.

Makroskładniki w diecie na nadciśnienie

Dieta na nadciśnienie wymaga trochę innego rozkładu makroskładników, niż klasyczna zdrowa dieta.

Kaloryczność diety musi być dostosowana do masy ciała. Jeśli powinnaś schudnąć, zastosuj dietę redukcyjną o dostosowanym deficycie energetycznym.

Codziennie trzeba jeść ok. 30 g błonnika.

Dostosuj ilość białka do masy ciała: stosuj dietę o zawartości od 1 do 1,4 g białka na każdy kg masy ciała.

na każdy kg masy ciała. Maksymalna zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie to 10% dobowej dawki energii.

Tłuszcze ogółem nie powinny przekraczać 30% dziennej energetyczności diety.

Pij wystarczająco dużo płynów i jedz zupy na nadciśnienie

Staraj się wypijać przynajmniej 2 litry wody dziennie. Część płynów możesz zastąpić ziołami i herbatami bez cukru. Nawodnienie to konieczność walki z nadciśnieniem.

Część płynów możesz też przyswajać w postaci zup. Zupy to bardzo dobry element diety w nadciśnieniu, ale nie mogą być zbyt słone, pamiętaj o tym.

Jadłospis w diecie na nadciśnienie powinnaś komponować, korzystając z zalecanych produktów. To na przykład:

pieczywo o niskiej zawartości soli,

chudy nabiał i przetwory mleczne,

chude mięso i drób,

orzechy (30 g/ dobę),

ryby jadane 2 razy w tygodniu,

oliwa z oliwek i oleje roślinne,

warzywa i owoce,

zupy warzywne,

zioła i przyprawy ziołowe,

pełnoziarniste produkty zbożowe.

fot. Adobe Stock, anaumenko

Po drugiej stronie znajdują się produkty, które przyspieszają rozwój nadciśnienia. Są to:

mocno solone pieczywo,

sery żółte, pleśniowe i topione,

tłuste mięsa,

konserwy mięsne i wędliny,

smażone potrawy,

boczek, smalec, słonina,

czerwone mięso w nadmiernych ilościach,

tłusta śmietana,

wędzone ryby,

słodycze i słodzone napoje.

Przykładowy jadłospis na nadciśnienie może zainspirować cię do poprawy swojej diety. Zobacz, jak wygląda modelowa dieta na nadciśnienie.

Śniadania w diecie na nadciśnienie

Owsianka z owocami i orzechami (np. malinami i migdałami) na chudym mleku.

Szakszuka, czyli jajka duszone w pomidorach z papryką.

Kanapki z pastą z ciecierzycy i warzywami.

Tortilla z kurczakiem, warzywami i domowym sosem czosnkowym.

II śniadania w diecie na nadciśnienie

Koktajl z awokado z bananem i kakao.

Pieczone jabłko z kostką gorzkiej czekolady i orzechami włoskimi.

Jogurt pitny o dobrym składzie.

Kanapka z twarożkiem i pomidorem.

Obiady w diecie na nadciśnienie

Pieczony łosoś z komosą ryżową i brokułem.

Cukinia nadziewana mielonym mięsem z indyka w sosie pomidorowym z kaszą jaglaną.

Frytki z selera, grillowany indyk i ryż z szafranem.

Fasolka po bretońsku w wegetariańskiej wersji.

Podwieczorki w diecie na nadciśnienie

Deser z ryżu gotowanego na mleku z musem malinowym.

Dietetyczna sałatka z rukoli, pomarańczy i granatu.

Mus czekoladowy z awokado i kakao.

Serek wiejski z papryką i pomidorkami koktajlowymi.

Kolacje w diecie na nadciśnienie

Zupa pomidorowa z kaszą pęczak.

Spaghetti z kurczakiem i brokułami w sosie pomidorowym.

Tortilla z czerwoną kapustą, fasolą i guacamole.

Duszona ciecierzyca w chińskich przyprawach.

Reklama

Czytaj także:

Niedoczynność tarczycy dieta - zasady, suplementacja, chudnięcie. Jak obniżyć TSH dietą?

Refluks dieta - zasady, jadłospis, tabela produktów zakazanych i polecanych

Dieta redukcyjna - jadłospis, przepisy, zasady, efekty