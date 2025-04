Już co drugi mieszkaniec Unii Europejskiej ma nadwagę, a 15% zmaga się z otyłością. Eksperci alarmują, że zbyt wysoka masa ciała to nie tylko źródło kompleksów, ale poważny problem.

Jeśli waga wymyka ci się spod kontroli pewnie martwisz się głównie o to, jak wyglądasz. Tymczasem to nie jedyny problem, bo zbyt wysoka masa ciała może mieć także negatywny wpływ na stan zdrowia.

– ostrzega dr Joanna Gryglewicz z Klinki Leczenia Otyłości szpitala Medicover.

Niestety większość modnych diet, cudownych pigułek czy herbatek po prostu nie działa.

Nie ma jednej diety czy jednego sposobu odchudzania, który jest skuteczny u wszystkich. Warto podkreślić, że każdy z nas ma indywidualny typ metaboliczny i zapotrzebowanie na inne składniki odżywcze. Nawet jeśli dzięki jadłospisowi znalezionemu w internecie uda nam się zrzucić kilka kilogramów, to aż u 98 na 100 osób w jeszcze szybszym tempie ich przybywa – i to często z nawiązką, bo występuje efekt jo-jo. Przez stosowanie źle dobranych i niewłaściwie zbilansowanych diet nie tylko nie chudniemy, ale w dodatku narażamy się na obniżenie tempa metabolizmu, niedobory witamin i składników mineralnych, a w skrajnych wypadkach anemię i niedożywienie. Obciążamy też wątrobę i nerki.

– mówi Ewa Kurowska, dietetyk z Kliniki Leczenia Otyłości szpitala Medicover.

Właśnie dlatego tak ważne jest to, by z otyłością walczyć współpracując z lekarzem, a jeszcze lepiej – z kilkoma ekspertami.

– mówi dr Joanna Gryglewicz.



Na każdym etapie leczenia pacjent może się z nimi konsultować, uzyskać poradę lub wsparcie. Wszyscy specjaliści uczestniczą też w dobieraniu planu zrzucania zbędnych kilogramów, dzięki czemu łatwiej jest nie tylko osiągnąć cel, ale też go utrzymać.

Dużym wyzwaniem podczas odchudzania jest ograniczenie ilości spożywanego jedzenia. Tu z pomocą przychodzą chirurgiczne techniki leczenia otyłości. Jedną z najpopularniejszych i najmniej inwazyjnych jest balon Orbera. To metoda dedykowana osobom, których BMI wynosi 28 lub więcej.

– tłumaczy dr Joanna Gryglewicz, specjalista w dziedzinie leczenia otyłości ze szpitala Medicover.