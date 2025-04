Słynny jasnowidz Krzysztof Jackowski od kilku miesięcy dzieli się przerażającymi wizjami dotyczącymi najbliższej przyszłości. Medium informuje, że Polskę czeka konflikt zbrojny, który będzie przetaczał się przez Europę, a na terytorium państwa pojawi się wojsko.

Wcześniej sądzono, że to może być związane z ewentualnym wprowadzeniem stanu wyjątkowego z powodu epidemii koronwirusa. Ostatnie słowa Jackowskiego mogą temu jednak całkowicie zaprzeczyć. Co tym razem zobaczył jasnowidz?

W relacji live, którą poprowadził na swoim kanale na YouTube, Jackowski został poproszony o sprecyzowanie wizji dotyczącej wojsk w Polsce. Jasnowidz przekonuje, że pojawią się one od południa kraju.

Krzysztof Jackowski przyznał, że granda jaka będzie miała miejsce w Polsce będzie przesadzona, ale czeka nas uderzenie w polski rząd. Czy może mieć to związek z ostatnimi protestami na ulicach polskich miast?

Mam wrażenie, że te wojska wchodzą właśnie w rejon Wrocławia, Wałbrzycha. I podobnie się dzieje w Czechach. I w tym czasie, poza tym wszystkim dzieje się, tak to nazwałem, straszna granda w Polsce. To dopiero będzie uderzenie na rząd, tak to nazwałem. Nie wiem o co chodzi, tak to poczułem. Powód tej grandy będzie przesadzony

- wyznał jasnowidz w relacji