Od kilku tygodni nastroje w Polsce pozostają napięte. Nie dość, że druga fala epidemii koronawirusa rośnie w siłę, to jeszcze na ulicach dochodzi do dziesiątek protestów różnych grup społecznych. Wszyscy zastanawiamy się, co wydarzy się dalej.

Jasnowidz z Człuchowa, czyli Krzysztof Jackowski, ma swoją wizję na nadchodzące tygodnie. Niestety, jego przepowiednia zawiera bardzo dramatyczny obraz przyszłości. Medium jest zdania, że może nas czekać nawet stan wojenny. Dotyczyć będzie jednak nie tylko Polski, ale i całej Europy.

Będzie decyzja, szybka decyzja. To ma pewną symbolikę, ale Europa się trzęsie. W kolorze niebieskim, nie wiem co to znaczy. To będzie wyglądało w całej Europie na stan wojenny, na kilka miesięcy ogłoszony. Tym sposobem wchodzimy w coś. Ja w ubiegłym roku i w poprzednich latach mówiłem o sferze militarnej. ONZ ma kolor niebieski, tak mi się zdaje

- mówił jasnowidz w swoim video na YouTube