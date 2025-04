Co pewien czas na niebie możemy obserwować niezwykłe zjawiska, które zapierają dech w piersiach. Stosunkowo często mamy do czynienia z zaćmieniami słońca i księżyca, rzadziej z kometą mijającą naszą planetę. Jednak sytuacja, którą będziemy mogli obserwować już od 21 grudnia tego roku, jest naprawdę wyjątkowa.

Gwiazda Betlejemska na niebie w 2020 roku

„Gwiazda Betlejemska” pojawi się na niebie w noc zimowego przesilenia. Jest to wydarzenie na tyle niezwykłe, że ostatni raz miało miejsce niemal 800 lat temu, a dokładnie w 1226 roku.

W rzeczywistości „Gwiazda Betlejemska” to po prostu wielka koniunkcja dwóch największych planet naszego Układu Słonecznego, czyli Jowisza i Saturna. Zjawisko to nazywa się „Gwiazdą Betlejemską”, ponieważ to prawdopodobnie koniunkcja planet była zjawiskiem widzianym przez biblijnych Trzech Mędrców, którzy zmierzali do stajenki, w której przyszedł na świat Jezus.

Koniunkcja Jowisza i Saturna będzie widoczna gołym okiem około godzinę po zachodzie słońca. Wystarczy spojrzeć na niebo tuż nad południowo-zachodnim horyzontem. Obserwatorzy bez specjalnego sprzętu będą widzieć „Gwiazdę Betlejemską” jako dwa jasne punkty. Jeśli chcemy zobaczyć więcej szczegółów, np. księżyce Jowisza i Saturna, powinniśmy zaopatrzyć się w nawet najprostszy teleskop lub dobrą lornetkę.

Kolejna okazja, aby zobaczyć na niebie „Gwiazdę Betlejemską” pojawi się w Polsce dopiero w 2080 roku, a następna w 2400 roku. Jeśli chcemy doświadczyć tego niezwykłego zjawiska, nie warto przegapić tegorocznej koniunkcji.

