The Black Eyed Peas - #WHERESTHELOVE ft. The World - tak brzmi hasło i nowy tytuł kultowego przeboju sprzed 13 lat. Odświeżonego, z gwiazdami i przesłaniem. Jak wiemy, bardzo aktualnym.

Justin Timberlake, A$AP Rocky, Mary J. Blige czy Usher wzięli udział w realizacji remake'u przeboju "Where Is the Love?" w inicjatywie hołdującej szczytnemu celowi i przesłaniu. Chodzi o pokój na świecie, miłość, pojednanie.

#WHERESTHELOVE z udziałem gwiazd

Utwór sprzed 13 lat został opatrzony hashtagiem #WHERESTHELOVE. Kilkanaście lat temu The Black Eyed Peas wypłynęło na fali współpracy z Justinem Timberlakiem, który gościnnie wystąpił w ich szlagierze. Teraz, po latach bycia na szczycie, o współpracę z gwiazdami zespół nie musiał długo prosić. Połączył ich cel. W przedsięwzięcie zaangażowały się gwiazdy The Black Eyed Peas, a także Diddy, Cassie, Mary J. Blige, Jamie Foxx, Nicole Scherzinger, The Game, Snoop Dogg, Jessie J, Andra Day, Tori Kelly, Ty Dolla $ign, Usher, DJ Khaled, Jhené Aiko (i jej córka), Wiz Khalifa, LL Cool J, Usher oraz Justin Timberlake. Dochód ze sprzedaży utworu wspomoże organizacje charytatywne.

Jak widać, lista jest długa. W przejmującym czarno-białym teledysku pojawiają się także Kendall Jenner, Rosario Dawson oraz dzieci z całego świata, przywódcy religijni i policjanci. Efekt? Zobaczcie:

Uważa się, że nowa edycja utworu z 2003 roku stanowi manifest kampanii Hilary Clinton i jest reakcją na ostatnie strzelaniny z udziałem policji w Baton Rouge, Minnesocie, Dallas i innych miejscach w USA. To apel o dobry wybór. Will.I.Am powiedział:

Millenialisi mają władzę. Nie zdają sobie sprawy, jak wiele mogą. Mam nadzieję, że to ich zainspiruje, by krzyczeć z najwyższych gór i angażować się, jakby od tego zależała ich wolność.

Oryginalny kawałek The Black Eyed Peas pochodzi z albumu "Elephunk". Był najlepiej sprzedającym się singlem 2003 roku w Wielkiej Brytanii. Przypominamy, jak brzmi:

