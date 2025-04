Być może wiele kobiet ma już przesyt społecznych akcji pt. "girl power", o pełnym równouprawnieniu kobiet na każdym kontynencie, współpracy i porzuceniu schematów i ciasnych stereotypów. Jednak ten spot trzeba obejrzeć.

Cover Spice Girl's "Wannabe" tematem spotu

Grono gwiazd płci żeńskiej filmu, sportu czy muzyki wzięło udział w promującym spocie #LeanInTogether, czyli akcji nawołującej kobiety do... współpracy. Bo w grupie możemy więcej, siła tkwi w połączeniu sił i wspólnym celu.

Kobiety mogą osiągnąć niesamowite rzeczy, kiedy wzajemnie się wspierają. Kiedy jedna kobieta pomaga innej, obie czerpią z tego korzyści - mówi Emma Watson. To sprawia, że razem możemy iść dalej, zmieniać świat, robić po prostu więcej... dobrego.

W duchu wspierania kobiet, powstała współpraca gwiazd z LeanIn.Org. Wzięły w niej udział Lena Dunham, Selena Gomez, Megyn Kelly, Eva Longoria, Sheryl Sandberg, Abby Wambach, Kerry Washington, Emma Watson i Serena Williams.

Obejrzyj spot i posłuchaj, co mają do powiedzenia kobiety, które na co dzień podziwia świat! Możesz także umieszczać zdjęcia, dokumentujące kobiecą solidarność z dopiskiem #LeanInTogether. Bo razem możemy więcej.

Gwiazdy w wersji #nomakeup