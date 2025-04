Proces oswajania dwóch kocich osobowości trwa czasem bardzo długo. Na szczęście większość kotów zgadza się na obecność jednego lub dwóch współmieszkańców, ale też ta komitywa może się szybko rozpaść bez widocznej przyczyny. Jeśli zwierzęta wcześniej się przyjaźniły to jest szansa, że się pogodzą.Oto rady, które pomogą ci pokonać kocią nieufność.

• Maluchy zaprzyjaźniają się najłatwiej. Najlepiej więc od razu wziąć dwa małe kociaki, bo one "dogadają się" bez problemu. Kot w wieku dorosłym też na ogół szybciej zaakceptuje młodego kotka niż rówieśnika.

• Z dorosłymi trudniej. Wiele zależy od charakteru i pozycji kota. Nowego lokatora najlepiej przynieść do domu w transporterze i tam przez chwilę go pozostawić, by nasz zadomowiony już kot mógł go bezpiecznie obwąchać. Na początku lepiej umieścić koty w osobnych pomieszczeniach, by przybysz nabrał zapachu domu.

• Warto koty karmić razem. Pożywienie kojarzy się bowiem z przyjemnością. Dobrze to robić jak najczęściej,ale małymi porcjami. Najpierw jeden kot powinien być w transporterze. Gdy już wypuścisz go z kontenera, stawiaj miski z jedzeniem coraz bliżej.

• Nad pierwszymi kontaktami zwierzaków należy czuwać i umożliwić je tylko pod naszym nadzorem (najlepiej założyć kotom szelki). Czasem musi upłynąć sporo czasu zanim koty zaczną się tolerować.

• Warto rozpylać w pomieszczeniu kocie feromony i być cierpliwym.

Małgorzata Świgoń