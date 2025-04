Jak pozbyć się zapachu papierosów z mieszkania, samochodu i ubrań? Palenie papierosów to nałóg szkodliwy nie tylko dla organizmu, lecz także dla naszych mieszkań. Dym papierosowy wchodzi dosłownie we wszystko: zasłony, pościel, meble tapicerowane, dywany. Najprościej i najzdrowiej byłoby rzucić palenie. Czasem jednak zdarza się, że ktoś z twoich bliskich pali albo kupisz przez internet coś używanego, co przesiąkło zapachem dymu. Jak sobie z tym poradzić?

Reklama

Spis treści:

Zapach papierosów wyjątkowo łatwo wnika w obicie kanapy, fotela czy w dywan. Jeśli masz taką możliwość, najlepszym wyborem byłoby wystawienie ich na balkon lub do ogrodu na kilka godzin, a najlepiej dni. Jeśli nie, użyj sody oczyszczonej.

Sodę oczyszczoną rozsyp na dywanie i kanapie i zostaw na kilka godzin. Po tym czasie odkurz. Zastosowanie sody oczyszczonej do neutralizowania zapachów to popularny sposób na to, by mieszkanie znów pachniało świeżością.

Kawa to popularny neutralizator zapachów - często w drogeriach jest dostępna właśnie po to, byś mogła ocenić, jak pachną perfumy. Inaczej po wypróbowaniu kilku flakonów wszystko pachniałoby tak samo. Aby pozbyć się zapachu dymu papierosowego, zaparz kawę w zaparzaczu. Pozwól, aby jej aromat wypełnił całe mieszkanie. Możesz także rozsypać kawę na przesiąkniętych dymem powierzchniach i pozostawić na kilka godzin. Uważaj jednak, żeby kawa nie zafarbowała materiału.

fot. Jak pozbyć się zapachu papierosów/Adobe Stock, BRAD

Chyba najlepszym sposobem na pozbycie się szkodliwych substancji z powietrza jest zastosowanie oczyszczacza. Zaawansowane technologicznie sprzęty same włączają się, gdy poziom zanieczyszczeń wzrasta. Oczyszczacz powietrza doskonale wychwytuje nieprzyjemne zapachy i neutralizuje je, zanim zdążą wniknąć w tkaniny. Dodatkowo świetnie sprawdzają się, gdy masz w domu alergika. Na rynku dostępne są oczyszczacze różnej wielkości i w różnych kształtach - na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Pozbycie się zapachu papierosów z całego mieszkania bywa naprawdę trudne - zasłony i firanki najlepiej byłoby uprać, a dom porządnie wywietrzyć. Jednocześnie postaw w domu świece zapachowe, które stopniowo uwalniają przyjemny aromat i mogą pomóc, jeśli w domu jest palacz. Najskuteczniejsze w maskowaniu zapachu dymu papierosowego będą tzw. świece antynikotynowe. Najłatwiej dostać je przez internet.

Wiele osób chętnie stosuje też kadzidełka - mają intensywniejszy zapach i mogą skuteczniej maskować woń papierosów, ale uwaga: dym z kadzidełek może być dla zdrowia nawet groźniejszy, niż dym papierosowy.

fot. Jak pozbyć się zapachu papierosów/Adobe Stock, Syda Production

Olejkiem herbacianym warto od czasu do czasu przetrzeć meble - nie zniszczy ich powierzchni, za to zamaskuje nieprzyjemny zapach papierosów. Pamiętaj, że walka z zapachem dymu z papierosów to syzyfowa praca, jeśli w mieszkaniu regularnie się pali. Zdecydowanie lepszy efekt da jednorazowe czyszczenie i odświeżenie mieszkania w połączeniu z zaprzestaniem palenia w pomieszczeniach.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.10.2013.

Reklama

Czytaj także:

Jak wyczyścić ekspres do kawy

Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z butów

Jak wyczyścić pralkę