Wiele osób bez chwili zastanowienia wyrzuca do kosza na śmieci resztki, które zostają np. po rodzinnym obiedzie. Nie lubimy zawracać sobie głowy kombinowaniem, w jaki sposób wykorzystać np. ugotowane ziemniaki lub resztki mięsa. A powinniśmy! Okazuje się bowiem, że co 3. Polak wyrzuca do śmieci nie tyle produkty spożywcze, co... realne pieniądze. Może to przemawia ci do rozsądku? Podpowiadamy, jak zmienić swoje przyzwyczajenia i przestać marnować jedzenie, którego brakuje ludziom w wielu krajach na całym świecie.

Co najczęściej wyrzucamy do śmieci?

Według najnowszego raportu "Nie marnuj jedzenia 2016", opracowanego przez Federację Polskich Banków Żywności, najczęściej w koszu typowej, polskiej rodziny lądują:

Wędliny (43% respondentów) Pieczywo (36% respondentów) Warzywa (32% respondentów) Owoce (27% respondentów) Jogurty (23% respondentów) Ziemniaki (20% respondentów) Mięso (17% respondentów) Mleko (17% respondentów) Ser (12% respondentów) Ryby (12% respondentów)

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, że zupełnie czymś innym jest sporadyczne wyrzucanie do kosza jednej brzoskwini, niż notoryczne wywalanie całych kilogramów jedzenia... Jak ustrzec się przed taką praktyką?

Dlaczego wyrzucamy jedzenie? Lista błędów, które popełniamy

Najczęstszym błędem jest niewłaściwe przechowywanie żywności - od trzymania chleba w lodówce (nie wolno tego robić!), po układanie niektórych warzyw i owoców obok siebie (np. banany powinny być odizolowane, bowiem przyspieszają dojrzewanie pozostałych owoców).

Większość z nas nie wie również, jak przechowywać wędliny i sery. Zwykle pozostawiasz je w foliach, w które są pakowane w sklepach? Błąd! By zachowały świeżość na dłużej, powinnaś zawinąć je np. w papier śniadaniowy lub kawałek materiału (np. w tetrową pieluszkę) - chodzi o to, by był zachowany dostęp tlenu do produktu.

Produkty spożywcze, które zwiększają potencjał umysłowy

Jakie są kolejne przyczyny wyrzucania jedzenia do śmieci? Poza wyżej wymienionymi, respondenci najczęściej wskazywali:

Przegapienie terminu ważności Zrobienie zbyt dużych zakupów Nakładanie zbyt dużych porcji posiłków Zakup złego jakościowo produktu Danie było niesmaczne Brak pomysłu na wykorzystywanie resztek Brak listy zakupów

