Aby pupil dobrze czuł się w twoich czterech kątach, niezbędne jest wyposażenie go w przedmioty osobistego użytku.

Kocia toaleta

Pierwszym na liście kocich niezbędników jest toaleta, czyli kuweta oraz żwirek. Na rynku dostępny jest szeroki wachlarz produktów. Przy ich wyborze należy kierować się upodobaniami twoimi, twojego kota, a także ilością miejsca, które możesz na nie przeznaczyć. Wyróżniamy dwa rodzaje kuwet: otwarte i kryte.

Kuwety kryte są praktyczniejsze, gdyż zapobiegają wysypywaniu się żwirku poza obszar toalety, zawartość nie jest widoczna dla potencjalnych gości, a przede wszystkim tworzą intymny i bezpieczny klimat dla zwierzęcia. Niektóre zwierzęta jednak wolą otwarte kuwety.

Gdy mamy zakupioną kuwetę, kolejną kwestią jest wsad. Najpopularniejsze są żwirki zbrylające. Pod wpływem wilgoci tworzy się z nich grudka, którą można wyrzucić przy pomocy łopatki. Mogą być one wykonane np. z bentonitu (rodzaj skały) lub wiórków drzewnych. Możemy również znaleźć żwirki silikonowe, które chłoną wilgoć lub drzewne niezbrylające. Warto zauważyć, że naturalne żwirki niezbrylające mają istotną zaletę - są bezpieczne dla Twojego kota – w przypadku zjedzenia nie skleją się w żołądku i nie spowodują żadnych problemów.

Pewną alternatywą, zwłaszcza na czas podróży z pupilem czy pozostawienie kota na nocleg u znajomych, są ekologiczne kuwety, wykonane ze wzmocnionej tektury. Dostępne są gotowe zestawy zawierające kuwetę, żwirek i łopatki. Wymagają jedynie rozłożenia i wyrzucenia po użyciu do biodegradowalnych śmieci.

Talerz oraz kubek dla kota

Do spożywania posiłków oraz gaszenia pragnienia niezbędne są kotu miski. Tu możemy wybierać między plastikowymi, metalowymi lub ceramicznymi. Miseczka na karmę o pojemności 0,3 l będzie wystraczająca i zapobiegnie przekarmianiu zwierzęcia, natomiast na wodę 0,5 l. Możesz przystosować, któryś ze swoich talerzyków na miski dla kota. Należy jednak pamiętać, że nie jest to duży wydatek, a są one zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiec wywróceniu. Dodatkowo jest to bardziej higieniczne rozwiązanie by każdy domownik miał swoją „zastawę”.

Kocie zabawki

Kolejnym, równie ważnym dla kociej natury elementem wyprawki są zabawki. Dla zachowania dobrej kondycji psychicznej i fizycznej podopiecznego oraz stałego pielęgnowania Waszej relacji niezbędnym punktem w harmonogramie Waszego dnia powinna być wspólna zabawa. Rynek oferuje przeróżne gadżety, zaczynając od sznurka, pudełka, piłeczki, przez sztuczne myszki, kocimiętki na drapakach kończąc. Często bywa, że właściciele kotów kupują wszelkie zabawki dostępne na rynku, natomiast po dotarciu do domu i zapoznaniu kota z przyniesionym prezentem – nowa zabawka nie cieszy się jakimkolwiek zainteresowaniem. Dlatego też, alternatywą jest zakupienie zabawek z kartonu. Jak świat długi i szeroki – każdy kot na planecie Ziemia uwielbia karton i zabawy z nim. Ponadto, kupione wcześniej zabawki mogą zostać wykorzystywane równolegle przy zabawie z kartonowymi zabawkami.

Wyprawka dla kota może zawierać znacznie więcej pozycji – np. akcesoria do pielęgnacji, ubranka, smycz i szelki czy transporter do samochodu. Jednak wyżej wymienione produkty są absolutnym minimum, szczególnie przy wprowadzaniu do domu pierwszego sierściucha.