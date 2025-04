W najnowszej gazetce Biedronka, która obowiązuje od 10 maja 2021 r. pojawiły się rondelki, garnki i patelnie marki Ambition w rewelacyjnej cenie.

Garnki i patelnie Ambition w Biedronce

Garnki, patelnie i rondelki dostępne są w 4 wersjach kolorystycznych:

kremowej,

beżowej,

ciemnoszarej,

czarnej.

Każdy z kolorów jest nakrapiany.

Naczynia mają nieprzywierającą powłokę imitującą kamień, dzięki czemu można przygotowywać na nich potrawy bez tłuszczu. Można je stosować na wszystkich rodzajach kuchenek (również indukcji) oraz w piekarniku do 180 stopni C.

Naczynia Ambition dostępne w Biedronce:

rondelek o średnicy 14 cm,

rondelek do mleka o średnicy 9,5 cm,

mini patelnia z dwoma rączkami o średnicy 14 cm,

minigarnek o średnicy 12 cm,

minipatelnia o średnicy 14 cm.

patelnie i garnki Ambition/fot. materiały prasowe

Naczynia dostępne będą od 13 maja 2021 r. w wybranych sklepach Biedronka. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

Co jeszcze pojawiło się w najnowszej gazetce Biedronki?

Jeśli jesteś miłośniczką gotowania, to oprócz rondelków i garnków, kupisz naczynia żaroodporne w cenie 14,99 zł oraz zestawy noży marki Fiskars w cenie 39,90 zł.

Dostępne będą również czajniki i tostery w cenie 79,90 zł za sztukę oraz beztłuszczowe frytkownice (199 zł) i wypiekacze do chleba (249 zł). Wolisz inwestować w modne dodatki? W Biedronce kupisz także dywanik z trawy morskiej - idealny do salonu, sypialni czy łazienki.

W najnowszej gazetce znajdziesz również wszystko to, co jest potrzebne do domowych, wiosennych porządków m.in. suszarki na pranie niemieckiej marki Leifheit w cenach od 99,90 do 169,90 zł oraz eko szczotki z bambusowymi rączkami w cenach od 9,99 do 19,99 zł.

