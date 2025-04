Marzysz o toaletce w sypialni? Zajrzyj do sklepów Biedronka - do sprzedaży właśnie trafiły białe, niewielkie toaletki w minimalistycznym stylu w rewelacyjnej cenie.

Reklama

Toaletka Scandi Smukke z Biedronki

Toaletka marki Smukke wykonana jest częściowo z drewna sosnowego (nogi) a częściowo z białej płyty MDF (korpus). Ma wymiary 65 cm x 38 cm x 77 cm. Posiada szufladę na metalowych prowadnicach oraz pojemny schowek z dużym, praktycznym lustrem.

fot. toaletka Scandi Biedronka/materiały prasowe

Biała toaletka doskonale będzie prezentować się nie tylko w skandynawskich wnętrzach. Świetnie komponuje się również w sypialniach w klimacie boho czy loftowym.

W toaletce Smukke zmieścisz nie tylko potrzebne kosmetyki do makijażu - szuflada może służyć jako schowek na biżuterię. Ustaw na niej piękną szklaną szkatułkę ze złotym wykończeniem z Pepco, aby nadać jej jeszcze bardziej kobiecego charakteru.

Toaletka jest dostępna w wybranych sklepach Biedronka od 17 maja 2021 r.

Co jeszcze znalazło się w najnowszej gazetce Biedronka?

Najnowsze propozycje, które trafią do sklepów Biedronka to przede wszystkim dodatki i gadżety idealne na oryginalny prezent z okazji Dnia Matki. Znajdziesz tu m.in. szklane wazony za 16,99 zł, patery z przeźroczystego szkła za 39,90 zł oraz filiżanki w kwiaty po 19,90 zł.

Szukasz czegoś do swojego mieszkania? Zerknij na pościel bawełnianą za 49,90 zł, welurowe pufy (idealne właśnie do toaletki w stylu scani i dostępne w 2 kolorach) za 79,90 zł oraz welurowe poszewki na poduszki w kilku wzorach do wyboru za 9,90 zł.

Reklama

Czytaj także:

W IKEA kupisz piękną złotą osłonkę na doniczkę za 5 zł

Ten szklany wazon z IKEA to hit. Kosztuje tylko 4 zł

W Pepco kupisz naczynia w modnym kolorze od 6 zł