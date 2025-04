9 z 15

Agnieszka Bednarska, Piętno Katriny - cena ok. 36 zł

Jak czytamy w notce od wydawnictwa Media Rodzina:

- „Wszystko to, co w historii, którą właśnie zamierzasz przeczytać, jest najbardziej mroczne, przerażające i nieprawdopodobne, to fakty”. Tymi oto słowami autorka wprowadza czytelnika w klimat swojej mglistej, fascynującej powieści z pogranicza jawy i snu. Huragan Katrina spustoszył stany Luizjana i Missisipi w sierpniu 2005 roku. Pozostawił tym samym po sobie nie tylko straty materialne. Zrujnowane domostwa czy wypłukane przez wielką wodę cmentarze to tylko niektóre ich przykłady. Zostawił także traumę w psychice ludzi, którzy go przeżyli. Do miejscowości doświadczonej huraganem przyjeżdża dziewczyna z Polski. Ucieka przed trudnymi przeżyciami, ale w Norco Valley nie czeka na nią sielanka. Podobnie jak na pewną rodzinę, która osiedla się w tajemniczym domostwie.