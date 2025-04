Życie brytyjskiej rodziny królewskiej jest przedmiotem zainteresowania na całym świecie. Chcąc nie chcąc, klan Windsorów pozostaje nieustannie w świetle fleszy fotoreporterów. Interesujące jest wszystko, co związane z Royal Family. Gdzie się ubierają, co jedzą, w co bawią się Charlotte i George, czy królowa Elżbieta lubi księżną Kate, a przede wszystkim - czy Kate i William naprawdę tworzą szczęśliwe i zgodne małżeństwo?

Jakiś czas temu cieniem na idealnym wizerunku pary położyły się wybryki księcia Williama. Był on widziany na nocnej imprezie w towarzystwie młodych kobiet. Trudno ocenić, czy w klubie naprawdę wydarzyło się coś złego.

Faktem jest jednak, że Kate niezłomnie trwa przy boku męża, a niedawno do oficjalnej wiadomości została podana informacja, że para spodziewa się trzeciego Royal Baby. Dlaczego książę William i księżna Kate się rozstali? Czytaj więcej w naszej galerii!

