Informacja o ciąży Księżnej Kate spowodowała zamieszanie i wywołała ekscytację, głównie wśród Brytyjczyków. Księżna Kate jest w trzeciej ciąży. Wiemy, że spodziewa się dziewczynki, a sama Kate podjęła niespodziewaną decyzję w związku z porodem - chce urodzić w domu!

Reklama

Jak w przypadku poprzednich ciąż, księżna Kate źle znosi błogosławiony stan i jest narażona na permanentne wścibstwo dziennikarzy. Choć z uśmiechem pozuje do zdjęć, wolałaby, aby trzeci poród przebiegł na jej zasadach. Chce, aby jej kolejne dziecko przyszło na świat w Pałacu Kensington i nie chce powtórki z zamieszania przed szpitalem St. Mary, kiedy to wycieńczona porodem pozdrawiała dziennikarzy i tłumy oszalałe z ekscytacji z racji Royal Baby. Podobne doświadczenia miała na koncie również księżna Diana:

Nie mogłam już dłużej znieść tej presji, to było nie do wytrzymania. To było jakby wszyscy monitorowali mnie każdego dnia - mówiła w wywiadzie.

Trzecia ciąża księżnej Kate

Magazyn In Touch podaje, że książęca para jest przeszczęśliwa z powodu kolejnej ciąży i płci dziecka. - To było marzenie Kate. Ona zawsze chciała mieć dwie córki i syna, tak jak jej własna matka - czytamy. Jak będzie miała na imię córka księżnej Kate i księcia Williama? Według prognoz, trzecie Royal Baby będzie miało szlachetne i tradycyjne imię.

Alice czy Elizabeth? Jakie imię książęca para nada córeczce?

Brytyjczycy nie spuszczają oczu z księżnej. Podobnie jak w przypadku poprzednich ciąż, Kate uskarża się na poranne mdłości. Ze względu na samopoczucie księżna będzie musiała znacznie ograniczyć teraz swoje zobowiązania. Książę William podczas jednej z konferencji uspokoił prasę i powiedział, że księżna niebawem poczuje się lepiej.

Trzecie Royal Baby w drodze

Od momentu potwierdzenia ciąży księżnej Kate, informacja staje się publiczną wiadomością.Lekarz prowadzący poprzednie ciąże księżnej, profesor Tiong Gee Teoh, opowiedział, jak wyglądają przygotowania. Rodzina królewska z najwyższą uwagą dobiera specjalistów (położników, anestezjologów czy pediatrów). Każdy z 23-ospobowego zespołu musi zadeklarować pełną dyspozycyjność i gotowość. Jeśli księżna Kate rzeczywiście zdecyduje się na poród w pałacu, będzie mogła liczyć na fachową opiekę.

Książę William o ciąży Kate: "Jest trochę niepokoju". Co jeszcze powiedział?

Królewskie porody domowe

Domowe porody stały się mniej popularne z racji bezpieczeństwa. Świetnie wyposażone szpitale kojarzą się z idealnym miejscem na przyjęcie dziecka na świat. Jak donosi Daily Mail, księżna Kate planuje powrócić do tej tradycji brytyjskiej rodziny królewskiej. Jak czytamy, do lat 70. XX wieku, królewskie dzieci przychodziły na świat w domu. Królowa Elżbieta, urodziła swoich synów Charlesa, Andrew i Edwarda w pałacu Buckingham, a córkę, Annę, w posiadłości Clarence. Dopiero księżniczka Anna zerwała z tradycją rodząc swoje dziecko w londyńskim szpitalu St. Mary. Być może księżna Kate chce okazać także szacunek brytyjskiej monarchii - warto wspomnieć, że jej nowoczesne podejście do wychowywania dzieci nie do końca podoba się Królowej Elżbiecie II, która hołduje tradycji w pełnym tego słowa znaczeniu.

Nawet jeśli w falbanach i z koroną, to w końcu jeszcze dzieci. Zobacz urocze zdjęcia księżniczki Charlotte i księcia George'a!

Plusy i minusy porodu domowego

Warto wspomnieć o wadach i zaletach porodu w domu. Wielu lekarzy przestrzega przyszłe matki przed komplikacjami związanymi z porodem zwłaszcza, jeśli to pierwsza ciąża. Jeśli wszystko dzieje się poprawnie (prawidłowe położenie płodu - główkowe, prawidłowa czynność skurczowa macicy, prawidłowe tętno u płodu), nie ma przeciwwskazań do takiego porodu. Poród domowy nadzorowany jest przez położną. Badania naukowe potwierdziły, że poród w domu jest równie bezpieczny jak w szpitalu, gdy spełnione są określone warunki:

kobieta jest zdrowa,

przebieg ciąży jest prawidłowy,

nie jest to ciąża zagrożona,

ciąża kończy się w terminie,

poród przyjmuje doświadczona położna,

w razie potrzeby zapewniony jest transport do szpitala.

Reklama

Co wy sądzicie na temat porodu domowego?