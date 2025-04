Podczas konferencji prasowe 28 kwietnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że już 6 maja możliwe będzie otwarcie żłobków i przedszkoli. Do tej pory wszystkie tego typu placówki były zamknięte, by chronić dzieci i ich rodziny przed rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa. Wiele osób nie zgadza się z decyzją polityków, a lokalne samorządy już ogłaszają, że przedszkola i żłobki w ich miastach pozostaną nieczynne. Dołączyła do nich Warszawa.

Czy przedszkola i żłobki w Warszawie będą otwarte od 6 maja?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zabrał głos w sprawie otwarcia przedszkoli i żłobków po długim weekendzie. Jego zdaniem nie jest to odpowiedzialna decyzja i na taki krok jest stanowczo za wcześnie. Zwłaszcza, że sytuacja epidemiologiczna nie jest jeszcze wystarczająco stabilna. W związku z tym, placówki zapewniające opiekę najmłodszym dzieciom pozostają w stolicy zamknięte.

Nie otworzymy żłobków i przedszkoli do momentu otrzymania jasnej rekomendacji rządu, że sytuacja jest bezpieczna, że nie ma żadnego zagrożenia dla personelu, rodziców i dziadków. Prosimy o odpowiedzialność, o racjonalne decyzje, które są spójne ze sobą - wyjaśnił prezydent na Twitterze

Zdaniem Trzaskowskiego rząd postąpił niesprawiedliwie, obarczając decyzją o otwarciu placówek dla dzieci lokalne samorządy. Prezydent uważa, że nie mają one wystarczającej wiedzy i danych dotyczących pandemii, by ocenić realną skalę zagrożenia obywateli.

Gdzie nie otworzą się przedszkola i żłobki?

Podobną decyzję podjęły władze innych miast w Polsce, m.in. Łodzi, Poznania, Gdańska, Sosnowca, Białegostoku i Katowic. Samorządy ogłosiły, że nie chcą narażać nikogo na niebezpieczeństwo i jednocześnie pozwolić na szybsze rozprzestrzenianie się szalejącej pandemii. W związku z tym, otwarcie przedszkoli i żłobków uznają za możliwe dopiero na koniec miesiąca. Najprawdopodobniejszym terminem jest 24 maja, czyli koniec zamknięcia szkół i uniwersytetów.

