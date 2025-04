Godziny dla seniorów zostały wprowadzone, by osoby najmocniej narażone na ciężki przebieg Covid-19 mogły zrobić bezpiecznie zakupy. W rzeczywistości wyglądało to różnie. Osoby po 65. roku życia nie zawsze korzystały z nadanego im czasu. Ciężko w końcu zaplanować cały dzień tylko po to, by pójść na zakupy między 10 a 12.

Reklama

Już niedługo przestaną one obowiązywać. Wraz z odmrażaniem gospodarki rząd zrezygnował ze specjalnych godzin, w których zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 65. roku życia.

Godziny dla seniorów zniesione

Jak poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w rozmowie z serwisem wnp.pl, godziny dla osób po 65. roku życia przestaną obowiązywać wraz z otwarciem galerii handlowych, czyli już w najbliższy poniedziałek 4 maja. Do tej pory obowiązywały od godziny 10 do 12 w dni robocze.

Od przyszłego poniedziałku działać będą również (z wyłączeniem niedziel niehandlowych) wielkopowierzchniowe sklepu budowlane, które do tej pory były zamykane na weekendy, i meblowe. Będzie można także korzystać z usług rehabilitacji medycznej.

Godziny dla osób po 65. roku życia wywoływały wśród Polaków skrajne opinie. Niektórzy uważali, że to bardzo dobre posunięcie, inni z kolei denerwowali się, że seniorzy i tak z nich nie korzystają, a zamknięcie sklepów dla większości osób na 2 godziny dziennie może przynieść straty. Z czasem z tego zakazu wyłączono stacje benzynowe oraz apteki.

Reklama

Więcej o programie odmrażania gospodarki:

Kiedy otworzą się restauracje i salony urody?

Otwarcie żłobków i przedszkoli - dokładna data

Jak będą funkcjonować galerie handlowe? Otwierają się już w poniedziałek