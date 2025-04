Wszystko wskazuje na to, że epidemia koronawirusa na stałe zmieni sposób naszego funkcjonowania. Coraz bardziej chcemy wrócić do normalnego życia. Tylko, czy ta „nowa normalność” będzie tą samą, którą znaliśmy do tej pory? Wszystko wskazuje, że niestety nie. Pierwsze zmiany widać, już w funkcjonowaniu galerii handlowych.

4 maja mogą zostać otwarte galerie handlowe z wyłączeniem restauracji i stref rekreacyjnych, ale już teraz mówi się, że klienci wcale nie ruszą tłumnie na zakupy. Po pierwsze boją się o swoje bezpieczeństwo, a po drugie zmieniły się ich zwyczaje zakupowe. Coraz częściej robią zakupy przez internet.

Empik nie otworzy ponad 40 salonów w galeriach handlowych

Zarząd Empik poinformował, że ponad 40 salonów znajdujących się w galeriach handlowych nie zostanie otwartych po majówce. Trwają również negocjacje w zakresie modyfikacji warunków najmu, które powinny odzwierciedlać nową rzeczywistość ekonomiczną. Jeżeli galerie nie będą się zgadzały, to prawdopodobnie kolejne salony będą zamykane.

Decyzja jest podyktowana wyliczeniami, która wyraźnie pokazują, że centra handlowe będą znacznie rzadziej odwiedzane niż przed wybuchem epidemii. A zainteresowanie zakupami online w najbliższym czasie nie minie.

Nowy reżim sanitarny, zamknięte kina, ograniczony dostęp do stref fitness i rozrywki, foodcourtów, a także potencjalne bankructwa mniejszych sieci, spowodują, że duże centra handlowe stracą znacząco na swojej atrakcyjności - czytamy w komunikacie Empik.

Już teraz Empik notuje trzycyfrowe wzrosty w sprzedaży online i digital. Ich udział w 2019 roku zbliżył się do 40% obrotów, a w tym roku najprawdopodobniej znów wzrośnie.

LPP również rezygnuje z część sklepów w galeriach handlowych

Empik nie jest jedyną firmą, która zdecydowała się na tak radykalne rozwiązanie. Również polska firma LPP postanowiła zamknąć część sklepów w galeriach handlowych.

Spółka odstąpi od umów na używanie powierzchni handlowych stanowiących około 29,5 procent ogólnej liczby metrów kwadratowych powierzchni handlowej wykorzystywanej przez Grupę Kapitałową LPP SA - czytamy w komunikacie LPP

LPP jest właścicielem marki Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay i House.

