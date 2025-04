Jeszcze w latach 90-tych storczyki uchodziły za dość egzotyczne i bardzo ekskluzywne kwiaty doniczkowe. W ostatnim czasie stały się jednak niezwykle popularne i zagościły w wielu polskich domach. Są też częstym elementem kwiatowych dekoracji na przyjęciach.

Rosnąca popularność tych roślin nie zawsze idzie w parze z wiedzą na ich temat. Wiele osób ma problem z tym, jak dbać o storczyki, aby cieszyły oko i imponująco kwitły.

Najważniejszą zasadą jest unikanie stawiania storczyków na parapecie od południowej strony - nie lubią nadmiaru słońca.

Kiedy kwiaty już opadną, podetnij gałązkę na której wyrosły. Najlepiej na wysokości tuż powyżej trzeciego oczka. Wówczas storczyk się wzmocni. Stosuj gotowe nawozy - to szczególnie ważne po zimie oraz w okresie letnim.

Stanowisko dla storczyka

Storczyk potrzebuje dużo rozproszonego światła. Postaw go na parapecie wschodniego lub zachodniego okna. Jeśli musisz umieścić go od strony południowej, pamiętaj, by osłaniać ją przed silnymi promieniami słońca.

Doniczka do storczyka

Korzenie storczyka muszą mieć dostęp do światła i powietrza. To właśnie dlatego te rośliny sprzedawane są w przezroczystych osłonkach (mogą być plastikowe lub szklane), a nie zabudowanych doniczkach.

Doniczka dla storczyka nie może być za duża. Dopiero, gdy korzenie przerosną otwory, warto ją wymienić na nieco większą, czyli co jakieś 2 lata.

Temperatura i wilgotność w pomieszczeniu

Storczyki lubią wilgotne powietrze. W domu ustaw roślinę na podstawce wypełnionej mokrym żwirkiem. Pamiętaj o jego systematycznym zwilżaniu. Warto też regularnie zraszać roślinę wodą ze spryskiwacza.

Podlewanie storczyków

Właściwe podlewanie storczyków to połowa sukcesu przy pielęgnacji tych kwiatów. W naturze wody dostarczają storczykom krótkie, ale intensywne tropikalne deszcze. Potem szybko suszy je słońce.

Podobne warunki musimy stworzyć im w domu. Rośliny podlewaj letnią wodą, gdy podłoże wyraźnie przeschnie. Ważne, by woda nie pozostawała na podstawce, bo grozi to gniciem korzeni.

Aby kwiat ładnie zakwitł, musi latem „odpocząć” przez ok. 6 tygodni. Najpierw obficie podlej go wodą, by dobrze przepłukać ziemię, a potem wynieś w chłodniejsze miejsce (np. na klatkę schodową) i podlewaj raz na 2-3 tygodnie. Nie martw się jego mizernym wyglądem. To się zmieni.

fot. Storczyk Falenopsis/Adobe Stock, Marcin

Nawożenie storczyków

Storczyki nie wymagają wielu składników odżywczych. Aby jednak dorodnie kwitły, trzeba je trochę „dokarmiać”. W sklepach bez problemu znajdziesz gotowe nawozy. Najwygodniej stosować te w postaci płynnej, można nimi podlać rośliny (po uprzednim rozcieńczeniu preparatu).

Uwaga! Nie należy nawozić storczyka zbyt obficie - mogą wtedy rozwijać liście zamiast kwiatów. Stosuj nawóz co 2-3 tygodnie. W czasie spoczynku nawożenie należy przerwać.

Przesadzanie storczyków

Najlepszym momentem na przesadzanie storczyka jest koniec okresu spoczynku. Na trzy dni przed przesadzaniem, obficie podlej roślinę.

Do nowej doniczki wsyp 4 cm warstwę drenażu (keramzytu zmieszanego z korą). Włóż delikatnie roślinę i obsyp podłożem do storczyków. Storczyka postaw na kilka dni w zacienionym miejscu. Nie podlewaj go w tym czasie, a jedynie zraszaj liście.

Podłoże do storczyków

Ziemia uniwersalna nie nadaje się dla storczyków. Najlepszym podłożem jest mieszanka torfu, ziemi liściowej, kory sosnowej i mchu (możesz też kupić gotową ziemię do storczyków).

Przycinanie storczyka

Część miłośników storczyków uważa, że roślinę należy przycinać, gdy opadną kwiaty - wtedy ma szansę się rozgałęzić i stworzyć nowe pąki.

Inni uważają, że w ogóle nie należy ich regularnie przycinać, a jedynie wtedy, gdy pęd kwiatowy storczyka zaschnie (trzeba uciąć część zaschniętą).

Jest jeszcze grupa hodowców, która twierdzi, że najlepszym sposobem na to, aby storczyk wypuścił nowe pędy, jest czosnek do storczyków. Podlanie rośliny wywarem z czosnku ma zapewniać jej piękny wygląd i długie i obfite kwitnienie.

Storczykowy raj to Ekwador. Opisano aż 4250 gatunków rosnących w tym kraju. Storczyki można spotkać w nizinnych lasach deszczowych, w górskich lasach porastających wschodnie Andy, a także wysokich partiach powyżej 3500 m n.p.m.

Wanilia też jest storczykiem i była cenionym środkiem płatniczym w Meksyku oraz innych krajach Ameryki Środkowej, z której pochodzi.

Storczyk Falenopsis to najpopularniejszy gatunek storczyka. Jego rozmiar jest zależy od odmiany - może osiągać nawet do 65 cm długości. Pędy falenopsisa mogą wznosić się, wyginać lub zwisać. Kwiaty mają średnicę od 2 do 8 cm.

fot. Storczyk Dendrobium/Adobe Stock, mycatherina

Sposób rozmnażanie storczyków zależy od rodzaju rośliny - storczyki monopodialne rozmnaża się przez odrosty lub sadzonki wierzchołkowe, a sympodialne przez podział pędów.

Storczyka nie można rozmnożyć z nasion (w domowych warunkach), ponieważ kwiaty praktycznie nie zawiązują nasion. Zrobisz to tylko wegetatywnie przez wykorzystanie części posiadanych roślin do tego, by utworzyć nowe.

Uschnięty lub przelany storczyk

Jeśli twój storczyk usycha, przesadź go do nowego podłoża. Usuń wszystkie uszkodzone pędy i liście. Miejsce cięcia posypujemy węglem drzewnym.

Storczyk bez liści

Jeżeli system korzeniowy nie jest uszkodzony, to storczyk jest do uratowania. Wystarczy go przesadzić do doniczki wysypanej keramzytem i odpowiednim podłożem. Dodatkowo warto zasilić roślinę.

Złamany storczyk

Pęd złamanego storczyka należy skleić plastrem. Sporo jednak zależy od tego, gdzie jest złamanie - jeśli poniżej miejsca złamania jest zgrubienie na łodydze (węzeł) to roślina wypuści z niego wtórny pęd, jeżeli jest przed uśpionymi węzłami, to trzeba czekać, aż roślina wypuści kolejny pęd.

Kupuj starsze okazy - są droższe, ale bardziej wytrzymałe. Najlepszy będzie storczyk, który ma już rozwinięte kwiaty i liczne odrosty. Licz się z wydatkiem rzędu 20-50 zł, tańsze egzemplarze z promocji w markecie raczej nie będą prezentować się zbyt imponująco, nawet gdy odpowiednio o nie zadbasz.

fot. Storczyk Cymbidium/Adobe Stock, Andrei

Gdy rośliny są prawidłowo pielęgnowane i dokładnie oglądane, choroby storczyków pojawiają się rzadko. Pamiętaj jednak, że trzeba dobrze wietrzyć pokój, w którym rosną storczyki, bo systematyczna wymiana powietrza zapobiega gniciu korzeni, rozwojowi grzybów i pojawianiu się pleśni.

