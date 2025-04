Kask na rowerze wielu osobom kojarzy się z zawodowymi kolarzami. Zwykle pamiętamy o nim także gdy zastanawiamy się, jaki rower wybrać dla dziecka, tymczasem o sobie zapominamy... Co na ten temat mówią przepisy?

Kask na rowerze - obowiązek czy dowolność?

Do wypadków z udziałem rowerzystów dochodzi nierzadko. Niestety, w wyniku upadku z jednośladu, często to właśnie głowa cierpi najbardziej, a wypadek może okazać się tragiczny.

Zapewne wiesz, że jeśli w twoim rowerze po zmierzchu oświetlenie rowerowe nie jest włączone, narażasz się na mandat. Czy funkcjonariusz policji sprawdzi, czy masz kask?

Otóż w myśl obowiązujących w Polsce przepisów, kask na rowerze nie jest obowiązkowy. Choć istotnie zwiększa bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dorośli rzadko o nim pamiętają. A szkoda, bo w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku, trudno walczyć o odszkodowanie, gdy samodzielnie nie zadbało się o własne bezpieczeństwo, zakładając kask.

Jeśli przed zakupem i założeniem kasku rowerowego wzbraniasz się z powodu tego, jak będziesz wyglądać, wiedz, że kolorów i typów kasków rowerowych jest mnóstwo. Wystarczy przymierzyć, by przekonać się, że ten element wyposażenia rowerzysty może być naprawdę twarzowy.

Pomyśl o kasku dla siebie także wtedy, gdy kupujesz kask rowerowy dla dziecka. Starszak nie rozumie, dlaczego musi zakładać kask, skoro rodzice - tak samo narażeni w czasie jazdy jak on - nie zakładają go.

Gdzie jest obowiązek noszenia kasku na rowerze?

Obowiązek zakładania kasku rowerowego na czas jazdy obowiązuje np. w Australii i w Nowej Zelandii. Tam kask rowerowy trzeba mieć niezależnie od wieku.

W niektórych krajach (przykładem może być Austria czy Szwecja) kask na rowerze muszą mieć rowerzyści poniżej określonego wieku. Co ciekawe, nawet w Holandii, która słynie z zamiłowania do rowerów, kask rowerowy to wyjątkowo rzadki widok.

Zapewne twoje obserwacje są podobne - kask na rowerze, zwłaszcza wśród dorosłych, to w Polsce prawdziwa rzadkość.

Dla własnego bezpieczeństwa warto jednak kupić kask rowerowy. Chyba, że jednośladem, na którym regularnie pedałujesz jest... rower stacjonarny.

