Nie przywiązuj się do tego, ile spalasz kalorii na rowerze w czasie treningu. Traktuj to jako ciekawostkę, ale nie jako precyzyjną informację, która pozwoli ci np. zjeść coś ekstrakalorycznego. Niestety wszystkie dane, jakie mamy na temat spalania kalorii na rowerze, dotyczą tzw. przeciętnej osoby. W twoim przypadku wartość spalonych kalorii może być znacząco inna.

Pamiętaj też, że jazda na rowerze może być dobrym sposobem na to, by mieć smukłe uda i pozbyć się cellulitu. Jednak efekty jazdy na rowerze to nie tylko mniej centymetrów w obwodach, lecz także lepsze samopoczucie i kondycja oraz lepszy stan zdrowia.

To, ile kalorii spala jazda na rowerze, zależy od kilku czynników, dlatego nie da się odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie. Można oczywiście mówić o średniej wartości spalania kalorii dla przeciętnej osoby w konkretnej jednostce czasu. Jednak precyzyjną wartość można obliczyć jedynie w specjalnym laboratorium sportowym na podstawie zużywanego w czasie wysiłku tlenu.

Ogólnie rzecz biorąc, spalanie kalorii podczas jazdy na rowerze zależy od:

czasu trwania wysiłku,

tempa jazdy,

masy ciała jadącej osoby,

obciążenia i intensywności (po płaskim, pod górkę, po asfalcie, w terenie),

rodzaju roweru.

Spalanie kalorii jest tym większe, im więcej waży jadąca osoba, im większe tempo utrzymuje i w im trudniejszym terenie jedzie.

Zwykle mówi się o tym, że przeciętna osoba spala 400-500 kcal w godzinę jazdy. Jednak warto spróbować dokładniej szacować spalanie kalorii, bo można się bardzo oszukać, zwłaszcza jeśli ktoś nie jest przeciętną osobą – waży niedużo lub dużo. Np. osoba ważąca 50 kg w godzinę jazdy w umiarkowanym tempie spala przeciętnie 300 kcal w godzinę, a osoba o masie ciała 120 kg w tym samym czasie i jadąc z tą samą prędkością, spali 720 kcal. Żaden z tych wyników nie mieści się w zwykle podawanym przedziale.

Żeby spalić 1 kg tłuszczu, trzeba jeździć tak, aby spalić ok. 7700 kcal (i nie „zajeść” tego po treningach!). Przy szybkiej jeździe, trzeba będzie mniej czasu, a przy wolnej – znacznie więcej. Przeciętna osoba przy przeciętnej jeździe (spalanie 560 kcal w godzinę) będzie na to potrzebować 13 godzin i 45 minut.

Ile kalorii spala przejechanie 10 km? To zależy od prędkości jazdy (która określi czas jej pokonania), trudnoci terenu i masy ciała osoby jadącej. Dlatego nie da się odpowiedzieć konkretną liczbą, która sprawdzi się zawsze. Jadąc po płaskim asfalcie z prędkością 20 km/h przeciętna osoba spali na tym dystansie ok. 350 kcal.

fot. Ile kalorii spala jazda na rowerze/ Adobe Stock, BillionPhotos.com

Poniżej podajemy, ile kalorii spala w czasie 60 min przeciętna osoba o masie ciała 70 kg:

wolna jazda na rowerze (poniżej 16 km/h) – 281 kcal,

jazda na rowerze w umiarkowanym tempie (17-19 km/h) – 420 kcal,

jazda na rowerze w średnim tempie (19,3-22,4 km/h) – 701 kcal ,

(19,3-22,4 km/h) – , jazda na rowerze w szybkim tempie (22,5-25,5 km/h) – 840 kcal,

zawodnicza jazda na rowerze (powyżej 32 km/h) – 1121 kcal,

jazda na rowerze górskim (średnio) – 596 kcal (0,1419).

Jeśli chcesz oszacować dokładniej, ile spalasz kalorii w innym czasie, skorzystaj z następujących współczynników, które wystarczy pomnożyć przez twoją masę ciała (wyrażoną w kilogramach) oraz przez czas jazdy (wyrażony w minutach):

jazda na rowerze ogólnie – 0,1330,

jazda na BMX – 0,1419,

wolna jazda na rowerze (16 km/h) – 0,069,

jazda na rowerze w umiarkowanym tempie (17-19 km/h) – 0,1

jazda na rowerze w średnim tempie (19,3-22,4 km/h) – 0,1669

jazda na rowerze w szybkim tempie (22,5-25,5 km/h) – 0,2

zawodnicza jazda na rowerze (powyżej 32 km/h) – 1121 kcal 0,2669

jazda na rowerze górskim (średnio) – 596 kcal 0,1419.

Przykład: ważysz 62 kg i jechałaś w umiarkowanym tempie przez 25 minut. W takim przypadku musisz wykonać następujące obliczenia:

0,1 x 62 x 25 = 155 kcal.

Oznacza to, że spaliłaś 155 kcal.

fot. Jazda na rowerze stacjonarnym – kalorie/ Adobe Stock, Bojan

Jazda na rowerze stacjonarnym w przypadku przeciętnej osoby (70 kg) spala w 60 minut:

wolne tempo – 210 kcal (współczynnik: 0,05),

– 210 kcal (współczynnik: 0,05), średnie tempo – 491 kcal (współczynnik: 0,1169),

– 491 kcal (współczynnik: 0,1169), szybkie tempo – 735 kcal (współczynnik: 0,175).

W 30 minut jazdy na rowerze stacjonarnym uda się spalić połowę tych kalorii.

Skorzystaj ze współczynników, jeśli ważysz więcej lub mniej niż 70 kg i chcesz policzyć spalone kalorie dla innego czasu trwania wysiłku. Jak to zrobić, opisaliśmy w wyżej, w części o kalkulatorze.

Pedałując na rowerze stacjonarnym, liczbę spalanych kalorii zazwyczaj widzisz na wyświetlaczu urządzenia. Im szybciej pedałujesz i im większy opór ustawisz, tym więcej kalorii spalisz. Jeśli rower stacjonarny przed treningiem prosi o podanie twojej masy, to najprawdopodobniej dość precyzyjnie oblicza spalane kalorie. Jeżeli nie pyta o to, ile ważysz, jedynie szacuje spalanie kalorii dla przeciętnej osoby, a więc może się znacznie mylić.

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 19.03.2021 r.

