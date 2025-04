Zależy ci na wyszczupleniu i ujędrnieniu dolnych partii ciała? Regularnie wykonuj ćwiczenia na szczupłe nogi, a jeśli lubisz pedałować, zainwestuj w profesjonalny rower treningowy. Tylko jaki rower stacjonarny kupić? Ile powinien kosztować dobry rowerek stacjonarny i na jaki typ warto się zdecydować?

Spis treści:

Rower stacjonarny to sprzęt, który nie musi wiele kosztować, za to efekty ćwiczeń na rowerku stacjonarnym widać już po miesiącu regularnego pedałowania. To dlatego jest tak popularny - dzięki niemu możesz ćwiczyć o każdej porze roku i dnia.

Jeśli zdecydowałaś już, że chcesz kupić rower stacjonarny, zapewne szeroka oferta sklepów sportowych zamiast rozwiać wątpliwości co do modelu, wywołała w twojej głowie jeszcze większy mętlik. Jaki rower stacjonarny kupić, by nie żałować? Rowery stacjonarne dzielą się na 3 główne typy:

mechaniczne,

magnetyczne,

spinningowe.

Mechaniczne rowery stacjonarne

Mechaniczny rower treningowy ma prostą budowę i nie jest zbyt zaawansowany technicznie. Jego wadą jest spory hałas, dlatego równoczesne pedałowanie i oglądanie telewizji może nie należeć do zbyt komfortowych.

Regulacja oporu odbywa się przez kręcenie pokrętłem. prosta konstrukcja pionowego rowerka mechanicznego wcale nie musi być wadą. By spalać kalorie na rowerze stacjonarnym, najważniejsza jest regularność treningów.

Mechaniczne rowery stacjonarne są za to dość tanie - podstawowy model rowerka stacjonarnego kupisz już za 300 zł.

Magnetyczne rowery stacjonarne

Rowery magnetyczne i elektromagnetyczne to sprzęty o wyższym stopniu zaawansowania technologicznego. Wyposażone w specjalny hamulec magnetyczny, zapewniają szerszy zakres wyboru obciążenia.

Decydując się na zakup rowerka magnetycznego, będziesz mogła ćwiczyć cardio i interwały, łatwiej będzie ci dopasować program i opór do własnych potrzeb.

Wśród rowerów magnetycznych, znajdziesz zarówno modele pionowe jak i poziome. Rower taki wymaga podłączenia do prądu. Plusem jest możliwość (w droższych modelach) sterowania programami treningowymi z poziomu konsoli, a nie za pomocą pokrętła.

Spinningowe rowery stacjonarne

Rower spinningowy to odpowiednik tradycyjnego roweru szosowego. Jeżdżąc na nim, pozycja jest bardzo pochylona do przodu, koło zamachowe jest ciężkie, a opór generowany jest przez hamulec mechaniczny.

Jazda na rowerze spinningowym stanowi większe wyzwanie dla ćwiczącego. Budowa samego sprzętu jest raczej prosta, urządzenie stabilnie stoi na podłodze, jest ciężkie.

Jeszcze innym typem rowerka stacjonarnego jest rowerek powietrzny. Jeśli zależy ci na sprzęcie wyjątkowo cichym, możesz rozważyć jego zakup. Niestety, rowerki powietrzne są bardzo drogie - ich ceny zaczynają się od około 3 tys. zł.

fot. Adobe Stock

Podział jest prosty: modele rowerków stacjonarnych można podzielić na te, które zakładają poziomą pozycję ciała i pionową (wyprostowaną).

Pionowy rower stacjonarny

Jazda na pionowym rowerku stacjonarnym przypomina jazdę na rowerze miejskim.

Rower pionowy zazwyczaj ma szerokie, wygodne siodełko. Wykonasz na nim trening cardio, ale uwaga: nie jest wskazany osobom, które mają problem z lędźwiowym odcinkiem kręgosłupa lub układem krwionośnym.

Poziomy rower stacjonarny

Wadą tego typu roweru treningowego może być jego wielkość - jest dłuższy, zatem zajmuje w pokoju więcej miejsca. Zdecydowanie więcej ma jednak zalet: poziomy rower stacjonarny odciąża dolny odcinek kręgosłupa, łatwiej na niego wsiąść (jest polecany osobom starszym), zalecany przy otyłości i problemach z krążeniem.

Pozycja wyprostowana z oparciem jest wygodna do oglądania telewizji, czytania książki (tak, pedałować w domu możesz nawet nie angażując rąk).

Rowery poziome nie są zbyt popularne (pamiętaj, że rower poziomy to nie to samo co spinningowy - w tym drugim jesteś pochylona do przodu, jak na rowerze górskich lub szosowym). Rower poziomy ma zwykle większy udźwig niż rower pionowy.

Rower stacjonarny to sprzęt, który pozwoli ci wyrzeźbić pośladki, wyszczuplić uda i brzuch, doskonale radzi sobie także z cellulitem. Dużą wygodę daje możliwość wyboru różnych programów treningowych.

Taką możliwość daje zwłaszcza rower elektromagnetyczny. Jeśli zależy ci na takich możliwościach, odpowiedź na pytanie: jaki rower stacjonarny wybrać, będzie już prosta. Tym bardziej, że w rowerze elektromagnetycznym właściwie nie ma się co popsuć, zatem to urządzenia trwałe, które posłużą przez lata.

W dobrych rowerach elektromagnetycznych do wyboru masz kilkanaście programów treningowych, możesz także tworzyć swoje własne. Wiele z nich mierzy także BMI i poziom tkanki tłuszczowej.

Jeśli chcesz kupić tani rower treningowy, rodzaje treningu możesz dobierać samodzielnie, choć wymaga to od ciebie większego zaangażowania.

Ćwiczyć możesz na 2 sposoby, wykonując treningi:

aerobowe: pedałując ze stałą prędkością, która wymaga zwiększenia tętna o około 50% przez około 30-40 minut,

interwałowe: przeplatając intensywny trening ze spokojnym pedałowaniem.

fot. Adobe Stock

Rower stacjonarny to sprzęt obecny w każdej siłowni. Rower treningowy kupowany do domu zazwyczaj jest mniejszy i tańszy. Na czym warto zaoszczędzić, a za co dopłacić?

Rozpiętość cenowa wśród modeli poszczególnych typów, jest dosyć duża:

rowery mechaniczne: od 250 zł,

rowery magnetyczne: od 400 zł,

rowery elektromagnetyczne: od 600 zł.

Dysponując niewielkim budżetem (do 1000 zł) warto kupić rower magnetyczny lub elektromagnetyczny. Rower mechaniczny będzie dobrym wyborem, jeśli twój budżet nie przekracza 500 zł i nie zależy ci na tym, by sprzęt posiadał wbudowane programy treningowe.

Kupując rower stacjonarny zwróć uwagę na to, jaka jest waga koła zamachowego. Zbyt niska nie pozwoli ci wygenerować dużego obciążenia, a odchudzanie na rowerku treningowym nie będzie tak efektywne.

Ważnym parametrem jest także możliwość regulacji wysokości siodełka - rower stacjonarny powinien być dostosowany do wzrostu. Noga położona na pedale znajdującym się blisko podłoża, powinna być tylko lekko ugięta.

Zastanawiając się jaki rowerek stacjonarny będzie najlepszy, postaraj się wybrać model z płynną regulacją obciążenia, a nie skokową. Zwróć uwagę na maksymalne obciążenie rowerka (czy twoja masa ciała go nie przekracza) oraz komputer z wyświetlaczem. Wyświetlane na nim funkcje motywują do dalszych treningów, a możliwość zapisania poprzednich treningów pozwala monitorować aktywność.

Czy jednak kupując rower stacjonarny do domu, musisz wydawać majątek? Niekoniecznie. Tym bardziej, jeśli jest to twój pierwszy taki sprzęt. Może się okazać, że inwestycja w rower stacjonarny za kilka tysięcy złotych będzie nietrafiona, bo jazda na rowerze treningowym po prostu nie przypadnie ci do gustu.

Podsumowując: warto kupić rower magnetyczny lub elektromagnetyczny. Choć jest droższy od mechanicznego, powinien być wytrzymały i wygodniejszy (cichszy). Ilość wbudowanych programów treningowych i parametrów, które mierzy komputer, zależy od twojego budżetu i preferencji.

Jeśli chcesz, by sprzęt współpracował z aplikacjami mobilnymi, a baza tras w wirtualnej rzeczywistości ma znaczenie, bo chcesz w domu... zdobyć Kilimandżaro, nic nie stoi na przeszkodzie, by zafundować sobie sprzęt z wyższej półki.

