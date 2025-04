Wszyscy martwimy się nie tylko epidemią koronawirusa i zdrowiem własnym oraz bliskich, ale również pogarszającą się sytuacją gospodarczą. Olbrzymi kryzys jest już właściwie faktem, a nie tylko hipotezą - restrykcje, mające na celu ograniczenie zasięgu pandemii, wpływają jednocześnie na wszystkich przedsiębiorców, wysokość cen i pozostałe aspekty gospodarki. Już teraz wiadomo, że wiele firm nie przetrwa najbliższych tygodni, a podwyżki cen odczuwamy każdego dnia.

Utrzymanie programu 500+, który miał być wsparciem finansowym dla osób posiadających dzieci, a w rezultacie zwiększyć liczbę urodzeń w Polsce, jest w obecnej sytuacji szeroko omawianą kwestią.

Z jednej strony pojawiają się głosy, że kwota świadczenia powinna być podniesiona i zastąpiona np. programem 700+, a wszystko w związku z dostosowaniem wsparcia do wzrostu cen i inflacji w kraju. Z drugiej strony dyskutowane jest zupełne wstrzymanie 500+ lub obniżenie wysokości wypłat, tworząc zastępczo np. program 300+.

Czy w budżecie 2021 znajdą się pieniądze na 500+?

Dane nie są optymistyczne. Według podsumowań za rok 2019, przepaść pomiędzy liczbą urodzeń a zgonów była ogromna - zmarło o około 35 000 osób więcej, niż się urodziło. 500+ nie spełniło wprawdzie początkowych założeń i nie przyczyniło się do zwiększenia dzietności w Polsce, ale stało się ważnym wsparciem dla domowych budżetów wielu rodzin.

Czy to możliwe, że w 2021 nie będzie już 500+?

Nie zanosi się na to, żeby świadczenia miały zostać wstrzymane. Niestety, nic nie wskazuje jednak na to, że ich wysokość miałaby zostać podniesiona i dostosowana do wzrostu cen.

Jak mówi Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz, cytowana przez TVN24:

- Nowa pomoc dla rodzin będzie następować poprzez usługi, a nie wypłatę pieniędzy.

Jak podkreśla TVN24, nowa czyli dopiero opracowana przez rząd, a nie zastępująca te programy, które już istnieją. 500+ nie powinno więc zniknąć, a dodatkowo możemy spodziewać się innych metod wsparcia dla rodzin, które nie będą jednak bazować na wypłacanej gotówce.

