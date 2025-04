Od 16 kwietnia 2020 roku noszenie maseczek ochronnych będzie obowiązkowe. Taką informację przekazał podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. To kolejny krok rządu w walce z pandemią koronawirusa, która w dalszym ciągu rozprzestrzenia się na całym świecie. Wiele sklepów wychodzi naprzeciw nowym obostrzeniom i wprowadza maseczki do swojej oferty. Wśród nich jest franczyza Żabka.

Na swojej stronie internetowej Żabka poinformowała swoich klientów, że w sklepach franczyzy od 15 kwietnia dostępne będą jednorazowe maseczki higieniczne. To jednak nie wszystko. Sieć oferuje najniższą cenę tego produktu ze wszystkich sklepów spożywczo-przemysłowych.

Koszt jednej maseczki wynosi tylko 1,62 zł. Dlaczego zapłacimy tak mało? Franczyzobiorcy doszli do porozumienia i postanowili sprzedawać maseczki w cenie hurtowej, bez żadnego zysku dla swoich sklepów.

W odpowiedzi na obowiązek noszenia maseczek ochronnych w Polsce, od 15 kwietnia br. wprowadzamy do sprzedaży około 8 mln jednorazowych maseczek ochronnych. Bezpieczeństwo naszych klientów oraz ich najbliższych jest dla nas najważniejsze – wraz z ponad 4,5 tys. franczyzobiorcami sieci, zrezygnowaliśmy z marży i dystrybuujemy maseczki bez zysku. Do 16 kwietnia maseczki pojawią się we wszystkich naszych sklepach, przewidujemy również kolejną transzę w przyszłym tygodniu

- czytamy na stronie żabka.pl