Od kilku tygodni spekuluje się, że tegoroczna uroczystość przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej zostanie odwołana z powodu pandemii koronawirusa. Część parafii już dawno podjęła kroki ku temu, żeby dostosować ceremonię do panujących w kraju warunków epidemiologicznych. Teraz biskupi wydali oficjalne oświadczenia.

Reklama

Kiedy odbędzie się Komunia Święta 2020?

W diecezji łomżyńskiej bp Janusz Stepnowski jako jeden z ostatnich ogłosił wskazania dotyczące uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu, to czy się odbędą, zależy od proboszczów.

Biskup Stepnowski uważa, że „najlepszymi miesiącami będą maj, czerwiec i ewentualnie wrzesień”. Jednocześnie kapłan zapewnia, że zachowane zostaną wszelkie środki ostrożności, by uroczystość nie narażała dzieci i ich rodzin na zakażenie wirusem.

W diecezji płockiej udzielenie sakramentu Pierwszej Komunii odbędzie się po wakacjach. Biskup Piotr Libera przekazał, że zamierza poczekać, aż szkoły i parafie wrócą do normalnego funkcjonowania.

Decyzja ta jest podyktowana dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz i najbliższych, a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości - oświadczył bp Libera

Przygotowania do uroczystości wstrzymano także w diecezji radomskiej, kieleckiej i sandomierskiej. Biskupi nie podali tam jednak nowych dat udzielenia sakramentu. Zostaną one wyznaczone dopiero wtedy, kiedy do normalnego funkcjonowania wrócą placówki edukacyjne, które w znacznej części przygotowują uczniów do przyjęcia Pierwszej Komunii.

Podobna sytuacja panuje w archidiecezji warszawskiej, diecezji tarnowskiej, zielonogórsko-gorzowskiej i włocławskiej. Ceremonia nie odbędzie tam w maju. Kurie podają, że organizacja jej będzie możliwa dopiero po zakończeniu stanu epidemii i powrocie dzieci do szkół.

Czy dzieci wrócą do szkoły przed wakacjami?

Podczas konferencji prasowej 16 kwietnia premier Mateusz Morawiecki zapowiedział plan powrotu Polski do normalności sprzed koronawirusa. Nie znane są jednak dokładne daty znoszenia wszystkich obostrzeń. Chociaż rząd nie potwierdza tej informacji, dzieci prawdopodobnie nie wrócą do szkół w tym roku szkolnym. Przełożono już matury i egzaminy ośmioklasisty.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości o koronawirusie:Plan odmrażania gospodarki został podzielony na 4 etapy. Jak będzie wyglądał każdy z nich?

Witamina D może pomóc leczyć koronawirusa? Francuzi wprowadzają eksperymentalną terapię

Zużytych rękawiczek i maseczek nie można od razu wyrzucać do kosza. Dlaczego?

Jak prawidłowo prać i dezynfekować maseczki ochronne?