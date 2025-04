Początkowe wprowadzenie zakazów dot. organizacji imprez masowych wiele osób zrozumiało dosłownie i już w połowie marca zaniechało organizacji wesel. Wesele nie jest jednak imprezą masową, zatem o nakładaniu kar w tej sytuacji nie mogło być mowy.

Z czasem, gdy oprócz zakazu imprez masowych, wprowadzono także nakaz izolacji i niegromadzenia się, a także w obawie przed transmisją koronawirusa, pary młode zaczęły odwoływać przyjęcia weselne. Również ścisły limit 5 osób na uroczystości ślubnej w kościele czy urzędzie, raczej nie zachęcał do zawierania związku małżeńskiego.

Obecnie limit osób, które mogą być obecne podczas uroczystości w kościele to 1 osoba na 15m2. To jednak nie oznacza, że już można zorganizować huczne wesele. 16 kwietnia br. na pytanie o organizację wesel odpowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski:

Wesela i inne tego typu spotkania społeczne będą w kolejnych etapach umożliwiane. Na dzień dzisiejszy podchodzimy do tego w bardzo ostrożny sposób. - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Czy zatem już teraz możliwe jest zorganizowanie ślubu i wesela w piątek? Niestety - w myśl obowiązujących przepisów - nie. Zatem wszystkie osoby, którym termin „przepadł” z powodu epidemii, a które chciałyby urządzić wesele jeszcze w tym roku, mogą mieć problem z uzyskaniem nowego terminu.

Ślub w piątek - biskup udziela dyspensy

Pary, które miały zaplanowane wesela na kwiecień, maj i czerwiec już je odwołały. Te, które zaplanowały przyjęcie na wakacje często jeszcze się wahają - licząc, że do tego terminu zorganizowanie wesela będzie już możliwe.

Naprzeciw tym oczekiwaniom już wyszli niektórzy biskupi. Do tej pory, by zorganizowanie wesela w piątek (a nie tradycyjnie w sobotę czy niedzielę) było możliwe, należało wystąpić o zgodę do proboszcza parafii, w której ma odbyć się wesele:

Przy zachowaniu prawa biskupów diecezjalnych, o których w kan. 87, proboszcz może, dla słusznej przyczyny i według przepisów biskupa diecezjalnego, udzielić w poszczególnych wypadkach dyspensy od obowiązku zachowania dnia świątecznego lub dnia pokuty, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne; to samo może uczynić również przełożony kleryckiego instytutu zakonnego lub stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim, w odniesieniu do swoich podwładnych oraz innych osób przebywających na stałe w domu. - Kan. 1245 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Z reguły proboszcz udzielał takiej zgody w uzasadnionych okolicznościach. O w/w zgodę można wystąpić także do kurii. Warto pamiętać, żeby o taką zgodę wystąpić z odpowiednim wyprzedzeniem, zdecydowanie wcześniej niż zamierzamy rozsyłać zaproszenia.

Kuria Diecezjalna w Drohiczynie wydała komunikat o możliwości zawierania małżeństw i urządzania wesel w piątki. Czytamy w nim:

Chcąc więc rozwiać wątpliwości, niniejszym informuję, że – mając na uwadze dobro osób zamierzających połączyć się świętym węzłem sakramentalnym oraz ich rodzin – Biskup Drohiczyński nie sprzeciwia się, aby czasowo, do końca 2020 r., w poszczególnych przypadkach od wspomnianej tradycji odstąpić i zorganizować wesele w piątek. Nadmieniam, że nie jest potrzebna zgoda na zawarcie ślubu w piątek, a trudność dotyczy jedynie wesela.

Czy w ślady Biskupa Drohiczyńskiego pójdą także inni - tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że ten problem został dostrzeżony i mamy nadzieję, pochylą się nad nim także inni hierarchowie.

Zaplanowane na maj 2020 komunie także nie odbędą się w zaplanowanej formie i terminie. O tym, kiedy odbędą się komunie, pisałyśmy przed kilkoma dniami.

