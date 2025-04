Jeżeli chcecie zobaczyć, jak gwiazdy prezentują się w wersji bez make-upu, możecie skorzystać ze specjalnego narzędzia. Kim Kardashian, Emma Watson, Kylie Jenner czy Jennifer Aniston - niezależnie od tego, czy któraś z nich maluje się intensywnie czy delikatnie, sztuczna inteligencja ogołoci ją z make-upu.

Gwiazdy bez makijażu dzięki MAKEAPP

MAKEAPP to japońska aplikacja, która przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji cyfrowo usuwa makijaż z twarzy (może też go dodać). Aplikacja robi furorę, bo testerzy zaczęli usuwać makijaże gwiazdom. Efekty? Zerknijcie do galerii. Ale czy MAKEAPP otworzyła nam oczy i teraz już damy sobie spokój z próbami odtwarzania looku gwiazd z pierwszych stron gazet? Czy to koniec retuszu fotograficznego? Sztucznych rzęs? Perfekcyjnie kryjących kosmetyków? Wątpliwe. Trend #nomakeup osłabł, a perfekcyjna buzia to marzenie wielu kobiet. Dobrze jednak wiedzieć, dzięki MAKEAPP, że taka nie istnieje.

Keys i Johansson o kobiecości bez makijażu