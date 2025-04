Nie cichną echa wypowiedzi abp Marka Jędraszewskiego, który podczas mszy świętej w Kalwarii Zebrzydowskiej w niedzielę 13 września ostrzegał przed „ideologią singli, gender i LGBT”. Słowa duszpasterza wywołały ogromne oburzenie społeczeństwa.

Podczas 28. Archidiecezjalnej Pielgrzymki Rodzin abp Jędraszewski wygłosił kazanie, podczas którego mówił, że życie w samotności jest niepełne.

Pełnia życia, która sprawia, że żyjemy z innymi i dla innych to pełnia, którą osiąga się w życiu małżeńskim i rodzinnym

Abp Marek Jędraszewski uważa, życie singli nie może być w pełni szczęśliwe, a decyzji o byciu kobietą lub mężczyzną nie można odwołać, a do tego właśnie skłaniają ideologie gender i LGBT.

To nie ma nic wspólnego z wielkim, wspaniałym zamysłem Pana Boga, gdy powoływał człowieka do życia jako kobietę i mężczyznę, którzy mają żyć razem dla siebie, których miłość ma być płodna, a w tej płodności mają widzieć przejaw Bożego błogosławieństwa. Mają żyć razem i dla siebie jednocześnie, zgodnie z tym co przysięgali wobec Boga i Kościoła w sakramencie małżeństwa

- mówił arcybiskup