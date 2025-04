O kształcie łydek i ud decydują geny. Jedne kobiety są zaprogramowane na krągłości, inne cieszą się smukłymi nogami niezależnie od trybu życia. Naturę można jednak trochę przechytrzyć i spróbować zmienić to, co nam się nie podoba, wypracować mocne, sprężyste mięśnie i wygładzić skórę.

Reklama

1. Uelastycznij skórę i mięśnie

Aby dyskretnie umięśnić łydki, nawet w autobusie albo przy biurku w pracy wykonuj proste ćwiczenia. Usiądź wygodnie, oprzyj się. Ustaw stopy na puentach, następnie opuszczaj je – i tak na zmianę. Wykonaj ćwiczenie tyle razy, aż poczujesz w nogach ciepło. Uwaga, plecy muszą być wyprostowane, brzuch wciągnięty – sylwetką kopiuj elegancką postawę klasycznej baletnicy. Wykonuj to ćwiczenie, kiedy tylko możesz. Dzięki temu wzmocnisz także mięśnie brzucha.

Top 10 ćwiczeń na smukłe nogi

2. Wzmocnij mięśnie

To prosty i doskonały pomysł, aby umięśnić łydki. Decyzja należy do ciebie. Zamiast korzystać z windy wchodź po schodach. Ale uwaga: rób to na palcach. Wtedy ciężar ciała zostanie przeniesiony na przednie partie stóp i zmusi mięśnie łydek do większego wysiłku – to je wzmocni i uelastyczni.

3. Pozbądź się obrzęków

Kiedy łydki są obrzmiałe (na koniec dnia), a nie masz nadwagi, to może oznaczać, że twój organizm zatrzymuje wodę. Aby to zwalczyć, pij drenujące napary z ziół (skrzyp polny, pokrzywa, mniszek lekarski) i dodawaj mniej soli do potraw – to ona powoduje magazynowanie wody w tkankach.

4. Masuj nogi

Pomyśl o regularnym masowaniu (np. przy wieczornym prysznicu). Użyj oliwki albo balsamu antycellulitowego. Masuj od dołu ku górze (zawsze zaczynaj od prawej nogi). Jeśli masz problem z cellulitem na udach najpierw delikatnie przyszczypuj skórę (żeby rozbić grudy tłuszczu na mniejsze), a następnie wymasuj ją ruchami głaszczącymi. Zabieg pobudzi krążeni krwi i ułatwi organizmowi pozbycie się komórek tłuszczowych, wody i toksyn.

Cellulit - jak się go pozbyć?

5. Uprawiaj sport

Pływanie, taniec, jazda na rowerze, fitness, joga, pilates – wszystko jedno co, bylebyś się ruszała. Wszystkie te dyscypliny doskonale usprawiniają i uelastyczniają mięśnie. Najważniejsza jest systematyczność.

6. Wybieraj odpowiednie ubrania

Noś rajstopy wyszczuplające (to wydatek od ok. 20 zł). Są tak skonstruowane, aby uciskać okolice kostek, dzięki czemu nie powstają obrzęki, lekko masują uda (hamują powstawanie cellulitu) i modelują pośladki. Poprawiają krążenie krwi, którą "przepychają" wbrew grawitacji, ku górze.

Unikaj bardzo ocisłych dżinsów, a przynajmniej nie noś ich cały dzień. Takie spodnie, chociaż optycznie wyszczuplają, hamują krążenie krwi i mogą być powodem powstania żylaków i cellulitu.

7. Zastosuj optyczną sztuczkę

Jeśli masz zamiar odsłonić nogi, sięgnij po samoopalacz. Wykorzystaj fakt, że to, co ciemniejsze wydaje się smuklejsze i szczuplejsze.



Ewa Adamiak

Reklama

Dowiedz się więcej:

Zabiegi wyszczuplające

Sylwetka

Smukłe uda i łydki w 4 tygodnie? To możliwe!