Ćwiczenia na szczupłe nogi powinny być dobierane indywidualnie. Inaczej bowiem postępuje się z udami zbyt otłuszczonymi nogami, a inaczej z takimi, które są zbyt umięśnione. Niestety nie zawsze udaje się osiągnąć wymarzone efekty, a to za sprawą uwarunkowań genetycznych, które determinują budowę ciała i mogą wpływać na to, czy uda są szczupłe, czy obfite.

Dobór ćwiczeń na szczupłe nogi powinien zależeć o tego, co sprawia, że są zbyt duże. Jeśli wynika to z nadmiaru tkanki tłuszczowej, najlepiej zastosować dietę i postarać się zwiększyć wydatek energetyczny organizmu, czyli regularnie, nawet 6 razy w tygodniu stosować ćwiczenia spalające tłuszcz. Należą do nich wysiłki umiarkowane i długo trwające – kilkadziesiąt minut, np. marsz, marszobieg, jogging, taniec itp. Można także zastosować, jako uzupełnienie, proste ćwiczenia wzmacniające mięśnie z obciążeniem i treningi interwałowe.

Jeśli wynika to z masywnych mięśni, lepiej powstrzymać się od częstych treningów siłowych z obciążeniem. Wtedy lepiej postawić na tradycyjny sposób żywienia (bez nadmiarowej ilości białka) oraz niezbyt intensywne ćwiczenia, które bardziej zadbają o jędrność ciała. Wtedy jest szansa, że masa mięśni zmaleje, o ile nie jest wynikiem uwarunkowań genetycznych.

W obu przypadkach można zastosować ćwiczenia na szczupłe nogi, które proponujemy. Wykonuje się je bez obciążenia, więc nie spowodują zwiększenia masy mięśni nóg. Pozwolą jednak zadbać o kondycję mięśni i pomogą nieco ujędrnić uda, pośladki i wymodelować łydki.

Polecamy także dwa materiały dotyczące ćwiczeń na szczupłe nogi, które oddzielnie podejmują tematykę:

Uwaga! Nie każda kobieta może uzyskać wygląd ud uznawany aktualnie za idealny – smukłe, z przerwą między udami. Warto to sobie uświadomić, albo przynajmniej brać to pod uwagę, zanim postawi się sobie nierealny cel. Najlepiej po prostu spróbować poprawić wygląd ud. Wtedy sukces będzie gwarantowany, oczywiście przy odrobinie starań i konsekwencji w działaniu.

Ćwiczenia na nogi pozwalają wzmocnić mięśnie nóg, zredukować cellulit oraz wysmuklić nogi. Pierwsze efekty są widoczne już po 3 tygodniach regularnych treningów. Ćwiczenia powinno się wykonywać co drugi dzień.

Na początku swojej walki o szczupłą sylwetkę zmierz obwody ciała i niech one stanowią punkt odniesienia kontroli postępów. Warto pamiętać, że jeśli zależy ci również na utracie wagi, same ćwiczenia mogą nie wystarczyć. Wtedy trzeba działać dwutorowo, stosując odpowiednią dietę redukcyjną.

Poniżej 11 propozycji skutecznych ćwiczeń na nogi.

Rolowanie wspomaga regenerację mięśni, wzmacnia i zmniejsza ich napięcie, poprawia sprawność, stymuluje krążenie krwi, ujędrniając ciało i redukując cellulit.

