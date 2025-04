Szczególnie latem sporo kobiet decyduje się na odsłonięcie nóg i podkreślenie figury zwiewnymi sukienkami i krótkimi szortami. Co jednak z tymi z nas, które mają kompleksy na punkcie wyglądu swoich ud czy łydek? Specjalnie dla was przygotowałyśmy plan na 4 tygodnie, który obfituje w ćwiczenia na łydki i uda. Jeśli będziesz trenować regularnie, już po upływie 14 dni zobaczysz pierwsze efekty!

Poznaj najlepsze ćwiczenia na łydki i uda!

1. Ćwiczenie na łydki i uda: przysiad plie

Stajemy w rozkroku, plecy proste, brzuch napięty. Wykonujemy tzw. plie, czyli uginamy nogi, opuszczamy biodra w dół, tak aby kolana nie wychodziły poza linię palców stóp. Ręce oprzyj na udach. Ważne w tym ćwiczeniu jest to, by cały czas utrzymywać wyprostowany tułów i nie pochylać go do przodu lub tyłu. Powtarzamy w 3 seriach po 20 razy. Między seriami rozluźniamy nogi, np. marszem w miejscu.

2. Ćwiczenie na łydki i uda: trening odwodzicieli i przywodzicieli

Kładziemy się na plecach i unosimy nogi do góry, ręce układamy wzdłuż tułowia. Nogi lekko ugięte w kolanach, palce stóp flex (skierowane na siebie). Ćwiczenie zaczynamy od napięcia mięśni nóg, następnie odwodzimy na zewnątrz i przywodzimy do środka (wracamy do pozycji wyjściowej). Powtarzamy w 3 seriach po 20 razy, po czym rozluźniamy nogi, np. wykonując rowerek.

3 najlepsze ćwiczenia na zgrabne uda

3. Ćwiczenie na łydki i uda: pionowe nożyce

Kładziemy się na brzuchu, czoło oparte na złożonych przed sobą rękach. Unosimy ku górze na zmianę prawą i lewą nogę. Pilnuj, by w trakcie ćwiczenia noga była wyprostowana w kolanie oraz biodra nie odrywały się od podłoża. Powtarzamy 15 razy, po czym rozluźniamy nogi. Ćwiczenie wykonujemy w 3 seriach.

4. Ćwiczenie na łydki i uda: wznosy nóg w pozycji leżącej

Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, kładziemy się na brzuchu, czoło oparte na złożonych przed sobą rękach. Na kostki nóg zakładamy ciężarki lub chwytamy stopami hantle. Napinamy mocno mięśnie łydki, palce stóp skierowane na siebie. Przyciągamy pięty do pośladków, a następnie wracamy do pozycji wyjściowej. Jeśli ćwiczenie sprawia nam trudności, możemy wykonywać je bez obciążenia, ale nie zapominajmy o napinaniu mięśni. Powtarzamy 15 razy, po czym rozluźniamy łydki, swobodnie machając nogami. Ćwiczenie wykonaj w 3 seriach.

Efekty zobaczycie w błyskawicznym tempie! 10 najlepszych ćwiczeń na smukłe nogi

5. Ćwiczenie na łydki i uda: wspinanie na palcach

Stajemy w lekkim rozkroku, głowa uniesiona, brzuch napięty, plecy proste, ręce wzdłuż tułowia. Dynamicznie uginamy kolana i przykucamy, a następnie wstajemy wspinając się na palce i jednocześnie unosząc ręce ponad głową. Ćwiczenie wykonujemy w 3 seriach po 10 powtórzeń, następnie rozluźniamy mięśnie nóg poprzez strząśnięcie.

