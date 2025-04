Matka dla swojego dziecka jest w stanie zrobić naprawdę wiele i dokonać niezwykłych poświęceń. Tak było w przypadku Cecile Eledge, z Nebraski w USA, która postanowiła dać swojemu synowi najpiękniejszy możliwy „prezent”, o jakim dotychczas mógł tylko marzyć. Mężczyzna wraz ze swoim partnerem chcieli mieć dziecko i szukali odpowiedniej dawczyni komórki jajowej i surogatki, która urodziłaby dla nich maleństwo. Zdecydowała się na to właśnie Cecile.

61-letnia kobieta urodziła dziecko homoseksualnemu synowi

Gdy syn 61-latki Matthew i jego mąż, Elliot Dougherty, zwierzyli się kobiecie, że chcieliby posiadać potomstwo, ale nie mogą znaleźć odpowiedniej surogatki, która zgodziłaby się urodzić dla nich maluszka, Cecile nie wahała się długo. Mimo że kobieta przeszła menopauzę 10 lat temu, a ostatnie dziecko urodziła drogą naturalną 30 lat temu, zdecydowała się urodzić dziecko synowi.

Z powodów naturalnych Cecile nie mogła być dawczynią komórek jajowych, jednak z pomocą przyszła siostra Elliota, która zaoferowała swoją pomoc. Dawcą spermy był natomiast Matthew. Zanim doszło do zapłodnienia metodą in vitro, 61-latka przeszła szereg badań oraz terapię hormonalną, która umożliwiła jej przyjęcie zarodka w swoim ciele i zapewnienie mu odpowiednich warunków do rozwoju.

Według jej deklaracji, okres ciąży przetrwała praktycznie bezproblemowo. 25 marca 2019 roku urodziła w szpitalu w Omaha zdrową dziewczynkę, ważącą ponad dwa kilogramy. Dziecko otrzymało imiona Uma Louise Dougherty-Eledge.

Początkowo obaj mężczyźnie nie byli przekonani, że pomysł Cecile jest dobry i powinni korzystać z pomocy matki w tak intymnej sytuacji. 61-latka zapewniła, że kochała być w ciąży, co miało ostatecznie nakłonić ich do podjęcia tej decyzji.

Dziś Uma Louise ma się świetnie i rośnie jak na drożdżach, a ojcowie zapewniają dziewczynce ogrom miłości i opieki. Mężczyźni chętnie pokazują córeczkę w mediach społecznościowych, dokumentując jej rozwój i dzieląc się radością z rodzinnego życia.

