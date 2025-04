Rząd zapowiedział już, że w związku z pandemią koronawirusa, tegoroczne święta Bożego Narodzenia nie będą takie, jak zawsze. Musimy zastosować się do zaostrzonego reżimu sanitarnego i zrezygnować z wielu tradycji, by móc zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim najbliższym.

Polacy nie chcą stosować się do obostrzeń w czasie świąt?

Jedną z zasad, którą ogłosił premier i Ministerstwo Zdrowia, jest liczba osób, jakie będą mogły wspólnie świętować w jednym miejscu. Zgodnie z wytycznymi, w trakcie Wigilii i świąt zaprosić można tylko 5 osób. Nie liczymy tutaj gospodarzy i osób mieszkających pod jednym dachem. Okazuje się jednak, że to obostrzenie wzbudziło bunt wśród Polaków i część z nich nie zamierza się do niego stosować.

Portal o2.pl przy pomocy panelu Ariadna zapytał internautów, czy zamierzają ograniczyć spotkania w trakcie Bożego Narodzenia. Z ich ankiety wynika, że zdecydowana większość, bo aż 64% Polaków, spędzi Boże Narodzenie w gronie od 2 do 5 osób. Co ciekawe, aż 31% pytanych deklaruje, że zamierza świętować w większym gronie i nie będzie stosować się do ograniczeń.

26% respondentów spędzi święta w gronie 6-10 osób, 3% ankietowanych w grupie 11-15 osób, natomiast 1% Polaków nie chce się ograniczać i będzie świętować w gronie nawet 20-osobowym.

Rząd przypomina jednak, że za łamanie obostrzeń sanitarnych grozi surowa kara. Organizatorów nielegalnych zgromadzeń, bo tak traktowane będą osoby, które zaprosiły zbyt wiele osób, a zostaną poddani kontroli, sanepid może ukarać grzywną nawet 30 tys. złotych. W skrajnych przypadkach sprawa może trafić do sądu.

