Patrząc na dramatyczną sytuację pandemiczną na całym świecie, trudno jest uwierzyć, że są kraje, do których koronawirus w ogóle nie dotarł. A jednak, okazuje się, że aż 11 państw oficjalnie nie potwierdziło nawet jednego przypadku zakażenia COVID-19. O ile w większości z tych przypadków jesteśmy w stanie uwierzyć w ich szczęście, o tyle dwa z nich budzą wątpliwości. Które miejsca na globie ominęła pandemia?

11 krajów świata wolnych od koronawirusa

9 z 11 krajów wolnych od COVID-19 to państwa wyspiarskie na Oceanie Spokojnym. Nie ma co ukrywać, że ich położenie i naturalna izolacja od świata sprawiła, że łatwiej było im uchronić się przed patogenem. Większość z tych krajów dodatkowo wprowadziła surową politykę dotyczącą przemieszczania się.

Pozostałe dwa państwa to Korea Północna i Turkmenistan. Są to kraje skrajnie totalitarne, które skrzętnie ukrywają swoje dane medyczne i zaciekle bronią swoich granic. Dostać się tam jest bardzo trudno, co na pewno pomogło im w ograniczeniu możliwości rozprzestrzeniania się wirusa.

Oficjalnie te oba państwa przekazują światu, że ich obywatele są zupełnie wolni od koronawirusa i ani jedna osoba nie zachorowała na COVID-19. Czy jest to stan faktyczny? Niestety, tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy.

Pełna lista krajów wolnych od COVID-19:

Korea Północna

Turkmenistan

Samoa Amerykańska

Kiribati

Mikronezja (Sfederowane Stany Mikronezji)

Tonga

Palau

Tuvalu

Nauru

Niue

Wyspy Cooka

