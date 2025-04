Mieszkania dla Młodych wciąż cieszą się ogromną popularnością. Dzięki temu programowi można kupić własne M sporo taniej, dlatego nie dziwi fakt, że tak wiele młodych osób, które dopiero rozpoczynają dorosłe życie, szuka możliwości skorzystania z dofinansowania rządowego. Podpowiadamy, jakie limity cen mieszkań przewidziane są na pierwszy kwartał 2016 roku. Sprawdźcie!

Limity cen MDM 2016

Maksymalne ceny mieszkań, które kwalifikują się do programu MDM, zależą od tego, w jakim województwie położone jest to miasto oraz czy jest to miasto wojewódzkie, sąsiadujące z nim, czy też położone w znacznej odległości od niego. Oczywiście w miastach wojewódzkich limity cen są najwyższe, bo tam i mieszkania są najdroższe.

Na pierwszy kwartał 2016 roku ustalono następujące limity dla poszczególnych miast wojewódzkich:

Dla rynku pierwotnego:

4 233,35 - Opole

4 254,25 - Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra

4 330,15 - Łódź

4 417,05 - Rzeszów

4 516,60 - Szczecin

4 577,65 - Białystok

4 649,72 - Lublin

4 714,60 - Bydgoszcz, Toruń

4 764,31 - Kielce

4 794,90 - Katowice

5 020,40 - Gdańsk

5 243,70 - Wrocław

5 247,00 - Kraków

5 379,55 - Olsztyn

5 924,60 - Poznań

6 417,50 - Warszawa

Dla rynku wtórnego:

3 463,65 - Opole

3 480,75 - Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra

3 542,85 - Łódź

3 613,95 - Rzeszów

3 695,40 - Szczecin

3 745,35 - Białystok

3 804,32 - Lublin

3 857,40 - Bydgoszcz, Toruń

3 898,07 - Kielce

3 923,10 - Katowice

4 107,60 - Gdańsk

4 290,30 - Wrocław

4 293,00 - Kraków

4 401,45 - Olsztyn

4 847,40 - Poznań

5 250,68 - Warszawa

