Turcja, położona na granicy Europy i Azji, to kraj barwny i różnorodny. Na przestrzeni wieków przeplatało się tu wiele kultur, których ślady z czasów bizantyjskich i Imperium Osmańskiego istnieją do dzisiaj.

Wakacje w Turcji można spędzać przez cały rok, nie martwiąc się o pogodę i słońce. Od maja do października najlepiej wypoczywać na wybrzeżu Morza Śródziemnego i Egejskiego, natomiast zwiedzać kraj da się przez wszystkie dwanaście miesięcy. Dlatego też wycieczki do Turcji są organizowane non stop.

Atrakcje

Turcja zachwyca krajobrazem. Przyciąga szerokimi plażami i nadmorskimi kurortami nad Morzem Śródziemnym i Egejskim. Fascynuje bogatą historią i kulturą, czego dowodem jest chociażby Stambuł, Ankara, Patara, Efez, Perge, Troja czy Pergamon.

Spośród licznych kurortów z hotelami all in­c­lu­si­ve warto wybrać te, które poza morzem i basenami dają możliwość zobaczenia zabytków i atrakcji turystyczne, np. Alanya, Bodrum, Marmaris, Side czy Patara.

Będąc na wczasach w Tur­cji, trzeba obowiązkowo wybrać się przy­naj­mniej na jeden tra­dy­cyj­ny ba­za­r, nawet jak nie mamy zamiaru nic kupować. Naj­słyn­niej­szy w całym kraju to Kryty Bazar w Stam­bu­le. Miasto w mieście. Istny labirynt uli­czek wy­peł­nio­nych dzie­siąt­ka­mi ty­się­cy to­wa­rów. Jest tu kolorowo, gwarnie i głośno.

