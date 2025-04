Oślepiające białe domki z niebieskimi okiennicami na tle lazurowego morza, obładowane osiołki wędrujące powoli pośród gajów oliwnych, ogorzali rybacy pochylający się nad sieciami, gwarne tawerny z musaką i retsiną, i muzyką znaną doskonale z Greka Zorby – taki obraz widzimy, gdy myślimy Grecja.

Reklama

Gdzie wybrać się na wakacje? Do Grecji kontynentalnej czy na wyspy? Do Grecji bowiem należy w sumie ok. 2000 wysp. Jońskie, Cyklady, Dodekanez, Kreta… Mimo pozornych podobieństw, każda jest inna i ma często odrębną historię.

Grecja kontynentalna to opcja dla pasjonatów zwiedzania i historii, zafascynowanych starożytnymi, monumentalnymi zabytkami. Wyspy greckie są idealne dla wszystkich spragnionych słońca i plażowania oraz sportów wodnych.

Najlepszą porą na odpoczynek w Grecji jest późna wiosna (koniec kwietnia - czerwiec) i jesień (wrzesień – październik). Temperatura powietrza wynosi wtedy 24–28 st. C, a wody 19–24 st. C. Jeśli ktoś lubi upały, to warto zaplanować wyjazd w lipcu i sierpniu, właśnie wtedy jest najcieplej (temperatura powietrza ok. 30 st. C, a wody ok. 25 st. C), ale i najtłoczniej.

Reklama

Polecamy!

Lubisz podróżować? Tutaj przeczytasz o ciekawych miejscach, które warto zobaczyć.