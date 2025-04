1 z 7

1. Jeziora Plitwickie

Największą atrakcją Parku Narodowego Jezior Plitwickich jest 16 jezior krasowych (długość wszystkich wynosi łącznie 8,2 km). Oddzielone są od siebie groblami ze skał osadowych, na których tworzą się wodospady (naliczono ich ponad 90).

W parku znajduje się kilkanaście tras, które można pokonać pieszo, łodzią i ciuchcią. Szlaki przygotowano i oznakowane tak, aby dostosować ich stopień trudności do indywidualnych możliwości turystów: najkrótsze z nich zajmują do 2 godzin, najdłuższe – do 8 godzin wędrówki.